Románek legendy NFL Bradyho s bývalkou Ronalda: Překvapivá reakce exmanželky!

Tak už je to oficiální! Tom Brady (45), který ještě minulou sezonu řádil v NFL, má novou lásku, supermodelku Irinu Shaykovou (37), která v minulosti chodila například s jedním z nejlepších fotbalistů historie Cristianem Ronaldem (38). S informací přišel americký web TMZ. Co na to krásná Tomova ex Gisele Bündchenová?