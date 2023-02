Tom Brady (45) po roce opět končí kariéru. Už nadobro, vzkázala legenda

Harry Kane (vlevo) se potkal s quarterbackem New England Patriots Tomem Bradym • Profimedia.cz

Tom Brady (vlevo) a Bill Belichick (vpravo) vytvořili z New England Patriots veleúspěšnou dynastii • Profimedia.cz

Hvězdný quarterback Tom Brady oznámil přesně po roce opět konec kariéry v lize amerického fotbalu NFL. Pětačtyřicetiletý rozehrávač odchází do sportovního důchodu po 23. sezoně a zisku sedmi titulů. Loňský konec si po 40 dnech rozmyslel a odehrál třetí rok v dresu Tampy Bay Buccaneers, ve všech předchozích letech byl věrný týmu New England Patriots. „Teď už je to nadobro,“ řekl v dojemném videu na sociální síti, v němž děkoval fanouškům, rodině, spoluhráčům či soupeřům.