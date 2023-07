Cyklistická legenda Cavendish: Peklo s depresí. Rodina se bála sebevraždy!

Do historie světové cyklistiky se zapsal nesmazatelným písmem. Život hvězdného cyklisty Marka Cavendishe (38), který se letos loučí s bohatou kariérou, ale nebyl vždy zalitý sluncem. Nedávno totiž přiznal, že se v minulosti potýkal s těžkými depresemi! Až se o něj rodina začala bát, že si sáhne na život...

O temném období se držitel 34 etapových vítězství na Tour de France rozpovídal v novém dokumentu od Netflixu s názvem „Mark Cavendish: Nikdy to nestačí“. V něm třeba popisuje, jak se vyrovnával s klinickou depresí, kterou mu doktoři diagnostikovali v srpnu 2018. Bylo to měsíc poté, co předčasně skončil Tour de France kvůli příliš pomalému výkonu v horské etapě. Přibližně ve stejném období si navíc prožil dvě hrůzostrašné nehody na kole.

V prvním případě narazil do sloupu. Ve druhém to nebezpečně napálil do bariéry poté, co ho strčil slovenský cyklista Peter Sagan (33). Cavendishova bilance nehod? Zlomené kosti, málem přišel o prst a zjistil, že má díru v lopatce. Děsivé incidenty ale zanechaly i psychické šrámy. „Jak se může z člověka, který byl nejlepší na světě, stát někdo, kdo není schopen vůbec ničeho? Jak je to možné? Co je k*rva se mnou špatně?“ ptal se Cavendish v dokumentu.

„Zavolal jsem tedy mému starému týmovému doktorovi. Poté, co jsem podstoupil všemožné testy, mi sdělil, že bych měl závodění okamžitě nechat,“ prozradil rodák z ostrova Man znepokojivé detaily. Ani další kalendářní rok nebyl o moc lepší. Podle svých slov Cavendish prožíval noční můru, když se pohádal s vedením týmu Dimension Data, marně bojoval s neúspěšnou dietou a byl vyřazen z výběru na Tour de France 2019. „Uvnitř sebe jsem se cítil k*rva prázdně. Ztratil jsem veškerou chuť k tomu, co mě v životě naplňovalo. Být otcem, manželem, přítelem.“

Obavy ohledně sebevraždy

Následně odletěl za svou maminkou na ostrov Man, kde vyrůstal. Zde ho navštívil doktor Spindler, který se specializuje na kognitivní vědu. Když došel ke dveřím domu a zazvonil, slyšel Cavendishe, jak volá na svou maminku, aby šla otevřít. Byl totiž zrovna na záchodě. „Mark se zrovna vyprazdňoval, protože měl menší kocovinu. No, trochu víc než menší,“ uvedl Spindler.

Mimo jiné dodal, že závodníkova manželka Peta měla o svou lásku obrovský strach. Bála se, že si její muž sáhne na život. „Cavendish si totiž začal klást velice znepokojující otázku ,Má můj život ještě smysl? Tohle za to nestojí.´“ Nakonec se ale s pomocí Spindlera dostal opět do sedla, jak toho závodního, tak životního. Letošní rozlučkovou Tour de France bohužel nedokončil kvůli zranění. Co je to ale v porovnání s myšlenky na sebevraždu, které už naštěstí zahnal.