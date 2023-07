Cavendish si obnovil zranění ze střetu se Saganem. Pogačar: Snad neskončí

„Já nebudu lhát, já jsem plakal, když jsem to viděl,“ neskrýval Mark Renshaw, který dřív dělal Britovi rozjížděče a nyní ho tým Astana Qazaqstan angažoval jako poradce pro sprinty.

Cavendish se nejspíš kvůli nepozornosti octl na zemi 61 kilometrů před cílem v zadní části pelotonu. Spadl ale tak nešťastně, že si zlomil klíční kost a obnovil zranění z roku 2017. K tomu přišel také na Tour de France v památném střetu s Peterem Saganem ve 4. etapě do Vittelu, za který byl následně Slovák z Tour vyloučen.

Cavendishovi se nyní při pádu uvolnil šroub v akromioklavikulárním kloubu. Ještě večer se v hotelu rozloučil s týmem, sbalil si věci a v neděli s rodinou, která za ním přiletěla, odletěl domů, kde okamžitě podstoupil operaci.

„Byl to pro nás hodně smutný den. Každému to bylo hodně líto, také ho to hodně bolelo. Doufáme, že zakončí kariéru nějakým lepším způsobem,“ prozradil Eurosportu jeho týmový parťák Cees Bol. Rodák z ostrova Man totiž na květnovém Giro d´Italia oznámil, že po této sezoně ukončí kariéru.

Co pro něj znamenal tento sprinterský fenomén, prozradil po svém sobotním vítězství Mads Pedersen. „Pro mě byla čest s ním závodit, vždy jsem s ním měl dobrý vztah. Je to legenda a takhle by neměl končit na Tour. Přeju mu jen to nejlepší a doufám, že ještě do nějakého závodu nastoupí.“

Smutek vyjádřil také Tadej Pogačar: „Je to opravdu škoda. V půlce etapy jsem slyšel, že si zlomil klíční kost. Přitom byl den před tím tak blízko vítězství. Myslím, že každý ho chtěl letos vidět vyhrát tu rekordní etapu, zvlášť když je to jeho poslední rok. Doufám, že po tomhle ještě není.“

V to by rád věřil také šéf kazašské sestavy Alexandr Vinokurov. „Ano, byli bychom rádi, kdyby Mark pokračoval ještě v roce 2024, jel svou 15. Tour a dosáhl na rekordní 35. výhru. Sám jsem si na Tour 2011 zlomil stehenní kost. Měl to být můj poslední rok, ale nechtěl jsem takto končit. Pokračoval jsem a tvrdě pracoval, abych pak mohl vyhrát na olympijských hrách v Londýně. Mark má stejnou mentalitu, stejnou vůli dosáhnout svého velkého cíle. Jsme připraveni mu tuto příležitost nabídnout. Jestli ji využije, je už jen na něm,“ nechal se slyšet Vinokurov.

Cavendish nyní drží rekord v počtu vyhraných etap na Tour de France, jehož hodnota je 34, společně s legendou Eddym Merckxem.