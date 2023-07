Cavendishův šéf zuří: Musí někdo spadnout, aby to rozhodčí potrestali?

Rozhodčí se s ním opravdu nenudí. Dá se říct, že co sprinterský dojezd a výhra Jaspera Philipsena (Alpecin-Deceuninck), to ho musí přezkoumávat. Už ve třetí etapě jury dlouho pozorovala na videu, zda Belgičan neporušil pravidla. O den později to trvalo podstatně kratší dobu a jediným potrestaným z belgické sestavy byl Mathieu van der Poel, kterého to ale nijak nebolelo.

A v pátek se epizoda rozhodčí a video odehrála znovu. I v tomto případě nebyl Philipsen o vítězství připraven. Jenže tentokrát to rozčílilo hned několik týmových šéfů.

Co se přihodilo? Mark Cavendish zhruba 300 metrů před cílem využil otevřené pravé strany. Philipsen byl v tu chvíli víc vlevo, ale potřeboval se pověsit za zadní kolo Brita útočícího na rekordní 35. výhru na Tour de France. Proto přejel z levé strany víc doprostřed, kvůli čemuž ale musel zabrzdit a tím pádem i zahodit své šance na výhru Biniam Girmay z celku Intermarché-Circus-Wanty.

Jak jistě správně tušíte, šlo o kousek, který by se v hromadném dojezdu odehrávat neměl. V pravidlech je jasně dané, že závodník se nesmí vychýlit ze svého směru, právě proto, aby neohrozil další cyklisty. Rozhodčí však Philipsena vinným z porušení regulí neuznali.

To dost rozladilo Alexandra Vinokurova, šéfa Cavendishovy stáje Astana. „Musí někdo spadnout, aby takového závodníka potrestali? Kdyby Girmay nezabrzdil, skončil by v ochranných plůtcích. Philipsem možná dokázal vyhrát právě proto, že se zavěsil na Markovo kolo.“

Právě proto podal Vinokurov u rozhodčích stížnost. „Z opakovaných záběrů bylo jasně vidět, že Philipsen změnil směr, zleva doprava. Pravidla říkají, že ve sprintu musíte držet rovnou linii. On tam překážel třem jezdcům: Dylanu Groenewegenovi, Jordimu Meeusovi a Girmayovi,“ dodal Kazach.

Protestovat byl i Girmayův šéf Jean-François Bourlart. „Jasper vyhrál potřetí, ale třikrát udělal chybu. Biniam byl opět natlačený k bariérám a musel brzdit. Kdyby to neudělal, spadlo by dalších 50 závodníků za ním,“ byl naštvaný boss Intermarché.

Také Cavendish si po dojezdu postěžoval, on však na technické potíže s kolem, které ho dost možná připravily o zápis do historie. Ve sprintu měl totiž potíže s řetězem a řazením. „Jsem pořád naštvaný. Jedete dobře, sprintujete dobře a pak přijde mechanický problém. Ale chci to hodit za hlavu a soustředit se na další příležitosti,“ prohlásil smířeně britský cyklista, který po této sezoně ukončí kariéru.