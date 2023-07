Gólman NHL Vladař, který před měsícem zrušil svatbu: Milenku zná už několik let!

Sedmiletý vztah s modelkou Andreou utnul pouhé tři týdny před svatbou, protože utekl k milence! Hvězdný brankář z hokejové NHL Daniel Vladař (25) teď přiznal, že nejde o krátký románek…

O šokujícím rozhodnutí vyhodit prstýnky do koše a Andreu z domu na ulici psal včera Blesk jako první. Gólman kanadského Calgary a uvažovaná posila pro příští MS v Praze přitom ještě na konci května jel se snoubenkou na Slovácko slavit titul fotbalové Sparty. Na Moravě pak ale narazil na jistou brunetku, kvůli níž Vladař narychlo zrušil chystanou červencovou veselku a otočil svůj život o 180 stupňů!

Fanoušci mu to na instagramu, kde se se svou novou milou – matkou samoživitelkou – pochlubil, dávají sežrat. „Rolex vyměnil za Casio,“ napsal hodinářskou terminologií jeden z komentujících. Vladař si ale za »trejdem« partnerek stojí! „Každá mince má dvě strany a jsem šťastnej, že i po těch letech, co jsme se poprvé uviděli, tak nás to dalo dohromady,“ vysvětlil brankář a přihodil k tomu ještě srdíčko a slovíčko »láska«.

Zlatokopka?

Znamená to tedy, že nešlo o nějaké náhlé vzplanutí v ovíněném stavu. Vladař milenku moc dobře zná! Zároveň ale naznačil, že vztah se snoubenkou Andreou nebyl tak idylický, jak několik let na veřejnosti maloval. Objevily se dokonce spekulace, že mezi bývalými partnery došlo k hádce o peníze. Dan jich totiž nemá zrovna málo, v NHL vydělává 48 milionů korun ročně!

Vladař si ovšem po provalení aférky na instagramu zamknul komentáře a ústa mu neotevřel ani Blesk. „Já znám svou pravdu. A to, co se napsalo, moc pravda není. Víc k tomu nemám co říct, nezlobte se," odpověděl brankář stroze na přímý dotaz.