Vladař o unikající reprezentaci i štaci v Calgary: Na velké turnaje mám peška

Venku pod přístřeškem s náčiním bylo v letním parnu horko jak v plamenech. „Jen se ohnu a už ze mě lije,“ pousmál se Daniel Vladař. V posilovně PriMMAt Gym se brankář Calgary Flames připravuje pod dohledem kondičního trenéra a šampiona v bojových uměních Michala Hamršmída už desátý rok. „Máme s Hášou jubileum, doufám, že to bude zadarmo,“ vtipkoval.

Zvěsti, že by ho Flames měli vyplatit ze smlouvy, ho zaskočily i pobavily. Daniel Vladař přitom za jedničkou Jacobem Markströmem zase povylezl výš po brankářském žebříku a jak mu sdělilo nové vedení klubu, stoupat by měl dál. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz mluvil taky o své neúčasti na mistrovství světa, oddanosti fotbalové Spartě nebo proč nechce trénovat s Radkem Gudasem, který do zařízení v pražské Libni rovněž jezdí.

Radko Gudas je hokejová těžká váha, ale k čemu jsou dobré činky a boxovací pytle brankáři?

„Hodně se soustředím hlavně na střed těla, na mobilitu. Činky jsou základ pro sezonu. I když je dlouhá, ten základ začíná už tady. Já jsem navíc ještě takový, že volno moc nemusím. Takže tu trávím docela dost času. V sezoně už ho pak tolik není, je třeba zaměřit se na různé malé svalíky v těle. Posilovnu potřebuje každý. A nemusíte si nakládat úplně masivní zátěže.“

Říkáte, že volno nemusíte. Zpátky ze zámoří jste přes měsíc, to jste celou dobu jen trénoval?

„V sezoně jsem prodělal lehké zranění, po ní jsem si dal týden volna. Byl jsem v Mexiku a pak se vrátil do Calgary, kde se pořád řešilo, jestli půjdu na operaci. Nakonec se rozhodlo, že ne. Letěl jsem domů. Jiní kluci byli ještě na mistrovství světa, já začínal s přípravou. Chodil jsem sám, od Háši, který na šampionátu taky byl, jsem dostal plán, stejně tak od kondičních trenérů v Kanadě. Už jsem tady zůstal a furt jedu.“