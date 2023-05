Důvody selhání na MS: Zranění, zvadlý útok i málo hecířů. Co s Jalonenem?

Zranění dvou centrů

Když se zeptáte jakéhokoli experta i z jiných zemí, tak při analýze českého nezdaru jako první vypálí: „Vždyť jste přišli o první dva centry. To se muselo projevit.“ Chytil a Sedlák se zranili hned v úvodu. A tuze chyběli. Národní tým postrádal jejich góly, rychlost (hlavně Chytila), kreativitu i schopnost vyhrávat buly. Jejich nepřítomnost byla znát, ze hry vypadla hvězda z NHL i nejlepší hráč extraligy. Ukázalo se, že s mužstvem to zatřáslo. Tým se sice semkl, ale už si tolik nevěřil. Jednalo se o ztrátu, kterou mužstvo nedokázalo zacelit. Což se projvilo právě v klíčovém utkání s Amerikou. Už dlouho Češi neodehráli tak nevýrazný zápas, když šlo o všechno. Hlavně z ofenzivního hlediska to byla velká bída. Od začátku se zdálo, že Češi nemají žádný nárok. Byla to křeč, zmar. I proto, že Chytil se Sedlákem se dívali jenom v televizi. Tuhle díru po nich se nepodařilo zacelit.

3 - Tolik gólů vstřelil Lukáš Sedlák ve třech zápasech, než musel odletět kvůli zranění.