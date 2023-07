Gudas o nabídce Floridy: Na Jágra se úplně necítím. Vadí mu české poměry

Tohle léto má hodně napilno. Sezona byla dlouhá, s Floridou se prodrali do finále Stanley Cupu. Potom se stal volným hráčem. Až ho překvapilo, kolik klubů mělo zájem. „Jsem nadšený,“ napsal do zprávy Radko Gudas (33), jakmile podepsal tříletou smlouvu s Anaheimem. Čeká ho nový začátek, poprvé bude v NHL válčit na americkém Západě. Musí řešit spoustu věcí spojených s přesunem přes celý kontinent, v Česku dlouho nepobyl.

Až ho překvapilo, kolik klubů projevilo zájem. Taky Edmonton, Toronto, Calgary. „Když jsem se nedohodl s Floridou, nebylo dál co řešit. Anaheim vycházel jako nejlepší varianta,“ přiznal Radko Gudas při rozhovoru pro deník Sport. S mladým týmem Ducks z toho další finále play off asi hned nebude, ale čtyři miliony dolarů (asi 87 milionů korun) ročně si v NHL ještě nevydělal a Kalifornie nabídla i jiné přednosti. U kávy vousatý bek líčil i to, jak v letním kalupu vyrazil třeba na koncert Bruce Springsteena a proč ho štvou české poměry.

Ještě po finále jste netajil, že byste na Floridě chtěl pokračovat. Zklamalo vás, že pak nabídli míň peněz, než jste měl předtím?

„Byly dvě varianty. Už taky nejsem nejmladší, věděl jsem, že to je pro mě jedna z posledních smluv. Máme čtyři děti, musel jsem hledět i na finanční stránku. Zvážil jsem všechny faktory. Co jsme se bavili s agentem a manželkou, Anaheim vycházel nejlíp ze všech. Na Floridě se nám líbilo. Škola pro děti, sousedi, tým, trenéři, všechno na jedničku. Ale ta byznys stránka nám v tom bohužel nevyšla. Začínáme znovu, v novém místě.“

Je pravda, že kontrakt zahrnuje i podmínku, že vás klub nevymění?

„Smlouva je modifikovaná tak, že první rok mě nevytrejdují a v dalších dvou si můžu zvolit pár týmů, kam bych nechtěl. Tohle jsem si přál. Abych zajistil rodinku a taky věděl, že mě hned nevystřelí. Měli mě v hledáčku a věděli přesně, co ode mě chtějí. Líbilo se mi všechno, co nabídli. Když jsem se nemohl domluvit s Floridou, nebylo dál co řešit. Je dobře, že jsme se dohodli rychle, všechno je tím jednodušší. Hned v den otevření trhu jsme věděli, že se budeme stěhovat. Dostal jsem od sousedů pár zpráv, že je mrzí, že nezůstaneme na Floridě. Ale nedalo se nic dělat.“

Měl jste víc možností?

„Až mě překvapilo, kolik týmů se ozvalo. Byl jsem rád, že mají zájem. Sezona, vlastně poslední dvě, tři se povedly a jsem rád, že si toho všimli i jinde. Mohl jsem si pak v podstatě vybírat a myslím, že jsem vybral, jak nejlíp jsem mohl. Když vedle sebe všechno postavím, od smlouvy po bydlení, tým a to, co se po mně chce, byl pro mě Anaheim nejlepší varianta.“

Už před uzávěrkou přestupů jste čekal na telefonu, nakonec jste setrval na Floridě. Nemusel jste litovat, byť ve finále play off už to nevyšlo.

„Byly to jedny z mých nejlepších hokejových zážitků. Najednou se vyhrávalo, vládla super nálada, všechny to bavilo. Jednou už jsem vyhrál na farmě a ještě jednou byl ve finále. Těžil jsem z toho pak několik dalších let v NHL.