Káňa naváže na jmenovce z Ostravy: To nejsem já. Lidem vracel kartičky

Útočník Jan Káňa, ročník 1990, hrával za Vítkovice v letech 2006 až 2015. Nevysoký bijec, pravák, velmi dobrý střelec. Jeho jmenovec naskočil do elitní soutěže o pět let později v dresu Komety. Postava podobná, nicméně hokejku drží vlevo. Aby se statistikům nepletli, dostal vítkovický útočník ke jménu římskou číslici I. Na mladšího zbyla římská II. I tak si je fanoušci, a občas i spoluhráči, pletli.

„Nejvíc problémů bylo s kartičkama, ty jsem furt dostával na podepsání od vítkovického Honzy Káni,“ vzpomíná s úsměvem jedenatřicetiletý útočník, který se během léta přesunul do Ostravy z Olomouce. „Nebo když jsem se seznamoval s někým novým, tak mi hned říkal, že jsem z Ostravy. Takových perliček bylo... Furt jsem musel lidem vysvětlovat, že to nejsem já.“

Kolegovy kartičky nepodepisoval. Žádný unikátní sběratelský exemplář prý mezi fanoušky nekoluje. „Vždycky jsem jim to vrátil, že tyhle kartičky nejsou moje. Někteří se pak divili, že to nechci podepsat. Mysleli si, že jsem namyšlený.“

Rodinná přízeň je nepojí žádná. Nicméně ještě jedno zajímavé spojení byste našli. Kromě Jana Káni dřív za Vítkovice hrával také jeho starší bratr Tomáš. V roce 2006 si ho v draftu NHL vybrali zástupci St. Louis Blues z 31. místa. Přičemž stejný klub o pět roků dřív draftoval Petra Čajánka, který je pro změnu strýcem zlínského Jana Káni.

„Co vím, tak s klukama z Ostravy žádná rodina nejsme,“ usmívá se Káňa. „Ale třeba to dřív mohlo někomu ulítnout nebo se něco stát. Někdo si mohl někde zadivočit... Ale fakt si nejsem vědomý, že bychom byli rodina. Ani já, ani rodiče. Nikdo mi neříkal, že bychom mohli být nějak propojení.“

Stejně jako dřív od staršího jmenovce se i od Jana Káni ve Vítkovicích čekají především góly. Tah na bránu a solidní zakončení ukazoval v Kometě i Olomouci. „Za mě je Honza střelec, který by měl zápasy rozhodovat,“ říká trenér Miloš Holaň. „Silná přesilovka, výborná střela. Jak jsem ho zatím poznal v přípravě, je charakterově dobrý kluk. Komunikativní, chce se někam posunout. V Olomouci dokázal, že může hrát i bez Davida Krejčího. Každý říkal, že vyskočil díky němu. Ale loni hrál bez Krejčího a vyskočil znovu. Těším se na spolupráci.“

Káňa si uvědomuje, že roli a pozici v novém týmu si bude muset vybojovat. „Přišel jsem do kvalitního mančaftu, který v minulé sezoně bojoval o finále,“ připomněl. „Chci se posunout a předvádět ještě lepší výkony než v Olomouci. O motivaci mám postaráno.“

V nabitém kádru si chce svůj prostor a čas zasloužit. „Bude to těžké, ale doufám, že i když nebudu mít tak výsadní pozici, jakou jsem měl v Olomouci, tak dokážu týmu pomoct i jinak. Hlavně však chceme být úspěšní jako tým, skvělých hráčů je tady dost. Moc se těším.“

Po šesti sezonách v Olomouci by znovu rád oprášil emotivní zážitky z bojů o ligové medaile. S Kometou byl celkem u čtyř cenných kovů, v sezoně 2016/17 patřil do mistrovského kádru. „Tahle vize – dostat se co nejvýš a být na špičce tabulky, hrála v přestupu roli,“ nezastírá. „Proto jsem do Vítkovic šel. Věřím, že tento tým může bojovat o nejvyšší příčky. Nechci hned mluvit o titulu, i když bychom si ho samozřejmě všichni přáli, ale cesta je ještě hodně dlouhá.“

Ambice? „Před každou sezonou říkám, že chci hlavně vydržet zdravý,“ hlásí jednoznačně. „To je zásadní. Cítit se v pohodě a být zdravý, pak jsem schopný nějaké body udělat. Takže hlavně si přeju, ať jsem zdravý a ať šlapeme jako tým.“

Jan Káňa I vs. Jan Káňa II 22. března 1990 v Ostravě narozen 4. ledna 1992 ve Zlíně 20. prosince 2006 na Spartě (3:4) premiéra v extralize 10. ledna 2012 ve Vítkovicích (2:6) Vítkovice (2006-15) kluby Kometa (2012-17), Olomouc (2017-23) 244/ 112 (61+51) zápasy/body 479/ 221 (93+128) stříbro s Vítkovicemi (2011) největší úspěchy zlato s Kometou (2017) dvě stříbra s Kometou (2012, 2014) bronz s Kometou (2015)

