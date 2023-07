Daniel Vladař odkopl snoubenku: Tři týdny před svatbou ji vyměnil za jinou!

Chodili spolu dlouhých sedm let a teď v červenci chtěli vztah konečně stvrdit svatbou. K ní už ale nedojde! Hokejový brankář Daniel Vladař (25) snoubenku Andreu před měsícem odkopl. Protože si našel jinou!

Jejich láska vypadala jako z romantického filmu. Dan s modelkou a juniorskou tenistkou Andreou začal randit v době, kdy ještě chytal nižší soutěže a nikdo nemohl tušit, že to za pár sezon dotáhne v NHL k milionovým smlouvám s Bostonem či aktuálně v Calgary.

Plavovláska se ale obětovala, svému milému se starala o perfektní zázemí a byla s ním na všech štacích. Byť má sama z létání velkou hrůzu, ještě loni spolu cestovali po Emirátech, Itálii a také projeli Česko křížem krážem. „Rádi si rozšiřujeme obzory. Třeba na jižní Moravě jsme chtěli lépe poznat místa, odkud naše rodiny pocházejí,“ usmíval se Daniel.

Vinný sklípek

Letos na konci května pak jeli vysmátí na Slovácko oslavit titul fotbalové Sparty. Když se ale později do tamního vinného sklípku vrátil Vladař už jen se svými kamarády, obzory mu tam zakryla jiná žena! Brankář měl přitom vše kompletně připravené na velkolepou veselku s Andreou. Prstýnky na míru, krásné šaty, pozvánky celého týmu z kanadského Calgary... To vše letělo do koše pouhé tři týdny před termínem svatby! Vladař měl totiž při degustaci vína narazit na jistou svobodnou matku, která mu totálně zamotala hlavu.

Nic jí nezbylo

„Dan vykopl svoji snoubenku z domu a hned si tam nastěhoval milenku. Lítají spolu po luxusních dovolených, to Andreu hodil přes palubu a ona teď musí bydlet u rodičů,“ popsal zdroj Blesku šokující zvrat. Zdrcené nevěstě nezbylo po dlouholetém vztahu nic kromě bílých šatů... „Omlouvám se, ale z důvodu citlivosti celé záležitosti se k tomu nebudu vyjadřovat,“ vzkázala Andrea.