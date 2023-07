Hokejista Zacha si vzal za ženu krásnou Američanku Gabrielle: Upekli to na zámku!

Zářivý úsměv nádherné nevěsty, kterou si šťastný ženich ve smokingu mezi hosty a padajícím bílým kvítím dovedl až k oltáři. Elitní plejer hokejového Bostonu Bruins Pavel Zacha (26) si ve Staré Lysé vzal mladou a vlasatou Američanku Gabrielle.

Dali si prvního novomanželského hudlana, podepsali oddací list a začal pompézní rej na počest paní a pana Zachových. Až se v noci zdi zámečku Bon Repos otřásaly.

Nahé hvězdy

Amatérští cukráři tady bojovali o vítězství v televizní soutěži, profesionální hokejista v noblesních kulisách upekl pohádkovou veselku. Se smlouvou na 420 milionů za 4 roky, kterou vloni dostal od Bruins, si to může dovolit. Na sobáš ale pozval kromě nejbližších hlavně bývalé kumpány z New Jersey Devils. Třeba hvězdu Nika Hischiera či Jespera Bratta. Všichni do jednoho se bavili ďábelsky. Svalovci na konci mejdanu neváhali shodit košile a dát si za potlesku jejich dam ve zdejším bazénku osvěžující koupačku.

Divoká jízda!

Do roka a do dne od romantických zásnub na Kostarice to nestihli. Ale… Pavel s půvabnou Gabrielle stvrdili lásku manželským slibem i přes nedodržení tradice. Zato rozlučka se svobodou byla jaksepatří. Poslední single jízdu si teď už vdaná paní užila na chorvatském ostrově Hvar. S kamarádkami hodovaly, pily a cachtaly se v moři čistém jako křišťál. Tohle manželství bude jízda.