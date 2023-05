MS (nejspíš) bez Pastrňáka s Krejčím. Nebude ani Zacha! Chytil má zájem

Kdykoliv mohl, vždycky přiletěl. Jako loni, když Bruins vypadli v prvním kole. Nebo i když neměl smlouvu.

Touha hrát v národním dresu vždycky byla silnější. Neváhal, sbalil se a letěl.

Ovšem podle zdrojů Sportu tentokrát okolnosti nejsou nakloněné. Takže „Pasta“ s největší pravděpodobností bude muset vyslat omluvenku.

Oficiálně to zatím nikdo nechce komentovat. Generální manažer Martin Havlát bude novinářům k dispozici až v následujících dnech. Ani Pastrňákův agent Aleš Volek k tomu nechtěl v úterý nic říkat. Bezprostředně po vyřazení pouze vzkázal, že je to příliš čerstvé a záleží na samotném hráči.

„Vždycky, když mohl, tak reprezentoval. To všichni vědí,“ reagoval Volek. Ale dál nechtěl nic komentovat.

Tentokrát (nejspíš) s těžkým srdcem „Pasta“ pošle vedení národního týmu NE. I přesto, že účast reálně zvažoval. Protože reprezentaci nikdy neodmítá. Až letos.

V podobné situaci je i David Krejčí. Jeho velký kamarád, jenž play off dohrával se zraněním. Takže není stoprocentně fit. Nějaké procento naděje by bylo, pokud by mohl reprezentovat Pastrňák. Ale to nejspíš neklapne.

Zdá se tedy, že se mužstvo bude muset obejít bez jejich báječné souhry, která loni přivála bronz a náramně bavila fanoušky.

Padá i možnost, že by dorazil Pavel Zacha. Útočník, jenž má za sebou báječnou sezonu, v Bruins se vypracoval mezi klíčové opory, zvládal také roli prvního centra. Ovšem v minulosti už se několikrát omluvil, tentokrát podle informací Sportu dojde k tomu samému.

Proč? To bude pak otázka na něj… Až to bude oficiální.

Chytil: Pokud projde prohlídkou...

Naopak se rýsuje možnost, že by dorazil útočník Filip Chytil, jehož Rangers vypadli v sedmém zápase s New Jersey Devils. Má za sebou životní sezonu, v 74 utkáních pobral 45 bodů (22+23). V bojích o Stanley Cup přidal 4 body (1+3).

Pokud projde lékařskou prohlídkou, mohl by se k reprezentaci připojit. Chuť má velkou. A určitě by byl velkou posilou, z Rangers na něj během sezony zněla chvála.

„Mluvil jsem s ním, je to na dobré cestě. Každopádně záleží na výstupní kontrole,“ vzkázal jeho agent Volek.

Podle informací Sportu se zdá, že by se mohl k reprezentaci přidat i obránce Jakub Zbořil, jenž se snaží naplno prosadit v Bostonu. Za národní tým ještě nehrál, takže by o svoje místo musel zabojovat. Ale má chuť se o to porvat.

Zatím se jedná o odhady Sportu, potvrzující informace od národního týmu přijdou nejdřív ve středu nebo ve čtvrtek. Až všechno bude oficiální.

Reprezentace aktuálně pobývá v Brně, kde se chystá na České hokejové hry. Což je poslední generálka před světovým šampionátem. Ten startuje příští pátek.