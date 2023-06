Zuří „občanská válka“ v českém hokeji! Jedna osobnost znevažuje názor té druhé, celá kauza týkající se budoucnosti Kariho Jalonena eskaluje do nevídaných rozměrů. Voráček a spol. dali jasně najevo, že si přejí jeho setrvání nebo alespoň jasné vyjádření o jeho konci, avšak proti byl samotný Jaromír Jágr. Vždy každému tyká na potkání, ale nyní vyká bývalému spoluhráči, kterého oslovuje „Pane Voráčku“. Navíc ignoruje žádosti novinářů o bližší vyjádření, zatímco komunikuje jen s fanoušky na svém facebooku. Dokonce omezil komentáře u svého příspěvku!

Ostrá reakce Jaromíra Jágra Nejproduktivnější Evropan v historických tabulkách NHL se ostře opřel do svého někdejšího spoluhráče Jakuba Voráčka, přičemž na svém facebookovém profilu zveřejnil článek pojednávající o tom, co »Vory« ke kauze řekl. To se Jágrovi evidentně moc nepozdávalo, jelikož parafrázoval Voráčkův výrok: „Pro mě je zas komedie tento článek!“. Jaromír Jágr reagoval na kritiku Jakuba Voráčka k práci Aloise Hadamczika a výkonného výboru svazu českého hokeje • Foto facebook.com

Jak dále argumentoval? „Ahoj HR. Moc často nekomentuji, co se zrovna děje, ale teď už musím. Mnozí kritizují Lojzu Hadamczika a výkonný výbor za to, že se dlouho řeší budoucnost trenéra národního týmu. Ti kritici přitom nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení českého hokeje kritizovali,“ započala svou obhajobu prezidenta tuzemského svazu slavná „osmašedesátka“. „Dnes už se moc nenosí, že nějaké rozhodování trvá dlouho, každý chce všechno řešit hned. V tomhle případě je ale důležité každý krok několikrát promyslet, než uděláte nějaké kvalitní rozhodnutí. MS 2024 v Praze bude pro český hokej ta nejdůležitější událost a vy si musíte být opravdu jistý, že vaše rozhodnutí o trenérském štábu je správné. Není to vždycky hned. Přeci to nemůžete ušít horkou jehlou. Jste pak odpovědný za celý český hokej, za celou Českou republiku, za fanoušky, za výsledek,“ argumentoval Jágr, proč věří, že je zdlouhavý postup výkonného výboru oprávněný. Pane Voráček a spol., za mě, než uděláte krok B, buďte si 100% jistý, že je lepší než krok A. Dvakrát měř a jednou řež. A hlavně trpělivost, není kam spěchat,“ překvapivě tykal svému kolegovi z kladenské líhně. „Sportu zdar a hlavně respekt. Tohle zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá," zakončil Jágr příspěvek v o něco pozitivnějším duchu a s tradiční rétorikoum, která mu je vlastní.

Bez Pasty to není ono! Jágr si všimnul, že jeho příspěvek má ohlas, tak do komentářů připojil přídavek. „Dámy a pánové, kdybychom věděli, že do Prahy přijede Pasta, tak nikdo nic neřeší. Vzpomeňte si na minulý rok. Hra před příjezdem Pasty a hra po příjezdu Pasty. On je rozdílovej!“ podotkl slavný hokejista, že pokud by na domácí šampionát přijel David Pastrňák, naše hra by šla strmě nahoru. Jaromír Jágr s fanoušky konverzoval na sociálních sítích • Foto Printscreen Facebook

Výše platu finského stratéga Peníze podle Jágra nejsou žádný problém! Ve vlákně pod jedním ze svých komentářů na FB připomenul, kolik stála pýcha českého hokeje, a dokonce profláknul, kolik pobírá finský kouč na lavičce našeho národního týmu. „Nemyslím si, že někdo řeší 6 mega, když se platilo 20 mega za Síň slávy každý rok. Peníze (Jalonen) dostane, i kdyby už netrénoval, tak zní smlouva,“ popisovala bývalá hvězda NHL, jak vypadá dohoda mezi svazem a trenérem. Foto

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se… Jeden z fanoušků upozornil Jaromíra Jágra na to, že chování vůči Jalonenovi je neuctivé i vůči jeho úspěchům z minulosti. Navíc též zmínil fakt, že se česká reprezentace musela na letošním MS potýkat s velkým množstvím omluvenek a tudíž i s chybející kvalitou v kádru. Dále komentátor podotknul, že nový trenér bude mít málo času na to, aby změna skutečně přinesla kýžený efekt. Kladenský majitel se vyjadřil dosti nezvykle. Z jeho odpovědi navíc není zcela jasné, na co konkrétně reaguje. „Ano, ale pokud to tak budeme brát, pak bychom neměli být nas*aní, když skončíme na 8. nebo 12. místě. A řídit se heslem, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ naťukal na klávesnici Jágr. Jaromír Jágr na sociálních sítích diskutoval s fanoušky • Foto Printscreen Facebook

Úcta a respekt Další diskutující obvinil výkonný výbor z pokrytectví. „Před rokem trenéra svaz nosil na rukou a teď šup pryč…,“ nezdálo se fanouškovi chování „českých bafuňářů“, kdy ke svému výroku přidal zhnusený emotikon, jak zvrací. Podle něj má rovněž výbor nevhodné pratiky a jeho členům chybí úcta a respekt vůči trenérům. Jágr se bránil, že šlo o běžný postup, který není ničím špatný. „Nebyl to výslech, ale Kariho hodnocení k MS, jako to dělá každý trenér už 60 let. Byl tam jednou na maximálně 20 minut, nic nestandardního,“ popisoval průběh nedávné schůze, co rozpoutala „peklo“ v českém hokeji. „Začal jsem lidem vykat, úcta a respekt,“ vysvětloval stručně fanouškům, proč zvolil poněkud zvláštní oslovení při reakci na svého reprezentačního kolegu a bývalého spoluhráče z týmu Philadelphie Flyers Jakuba Voráčka. Jaromír Jágr na sociálních sítích diskutoval s fanoušky • Foto Printscreen Facebook

Chemie a aktuální výkony jsou důležitější než trenér… Jágr měl skutečně napilno, neboť se pod jeho příspěvky sešlo mnoho kritiků a diskutérů. Jistý příznivec upozornil na to, že i když to zkušený kouč přece jen ustojí, může být nakonec zdeprimovaný kvůli průběhu a okolnostem jednání. Jako několik fanoušků před ním též poukázal na nesmyslné načasování takovéto fatální změny, která nakonec může znamenat absolutní propadák. Známý sportovec však nesouhlasil, a snažil se vylíčit důležité vlastnosti trenéra pro světový šampionát. „Trénovat na MS je něco jiného, než trénovat celý rok. Je to krátký turnaj, některé hráče ani trenér nezná a oni jdou z tréninku hned do zápasu. Není to ani moc o taktice, je to hodně o chemii mezi hráči a trenéry. Nejlepší trenér ještě nemusí být nejlepší pro každý tým. Potřebuješ trenéra, co z hráčů, kteří přijedou, dostane maximum po dobu 14 dní,“ odpověděl Jágr, jak se má podle něho kouč chovat a působit na tým. Jaromír Jágr na sociálních sítích diskutoval s fanoušky • Foto Printscreen Facebook

Jágr hlasoval pro rozšíření juniorské ligy ze 14 hned na 16 mužstev. To se nesetkalo s velice dobrým přijetím, ať už mluvíme o laické či odborné veřejnosti. Hadamczikovi a jeho souputníkům se vyčítá, že takto v lize nebude žádná konkurence. Rovněž se často argumentuje například americkou USHL, která má stejné množství týmů (plus reprezentaci do 18 let). Počet obyvatel Spojených států amerických však činí 331 449 281, což je několikanásobně více, než má Česká republika. Navíc do tamní juniorky chodí hrát více cizinců se špičkovou kvalitou, což se o našich mladežnických soutěžích říci rozhodně nedá. A tak není divu, že jednoho z fanoušků zajímalo, zdali Jágr zvednul ruku pro nebo proti. „Já hlasoval pro rozšíření ze 14 na 16. Proč? Dává mi to smysl,“ odpověděl a dále uvedl i pět důvodů, proč vlastně s návrhem souhlasil. „1. Rozlosování. Budou dvě skupiny. Česká a moravská. Méně cestování, menší absence ve škole, menší únava z cestování. A bude více zápasů. 2. Každý tým má možnost zařadit starší hráče. Bude lepší úroveň. 3. Bude se hrát o 16 zápasů více než loni. 4. Nemyslím si, že rozdíl mezi 14. a 16. týmem je velký, spíš žádný. 5. Ale já vidím problém jinde, a to je kvalita tréninku a trenérů,“ vyjmenoval Jaromír Jágr, co nám nový formát soutěže přinese a kde naopak vidí největší problém tuzemského hokeje. Jaromír Jágr na sociálních sítích diskutoval s fanoušky • Foto Printscreen Facebook

Kladno útočí na titul! Poslední komentář z našeho výčtu poté vytýkal české hokejové legendě, že jde o zbytečný příspěvěk, neboť zde nejsou uvedené relevantní informace ohledně případného odvolání Kariho Jalonena. To sice Jágr ignoroval, přesto se fanoušek dočkal jeho odpovědi. Příznivce totiž ještě zajímalo, jak je na tom Kladno z hlediska stavby a možného posílení kádru pro příští sezónu. „Máme mužstvo složený, jedeme na titul,“ vyjádřil optimisticky naladěný Jágr. Zda-li má však pravdu, to se teprve ukáže. Jaromír Jágr na sociálních sítích diskutoval s fanoušky • Foto Printscreen Facebook

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###