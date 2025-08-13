Oceláři začali výhrou, Kurovský musí platit do kasy. Proč Moták vyčinil první lajně?
Stává se už pravidelným zvykem, že hokejový Třinec zahajuje období přípravných zápasů ve Frýdku-Místku. Nejinak tomu bylo v úterý, kdy Oceláři vyzvali partnerský tým znovu. S prvoligovým mužstvem si sice poradili 3:0, jednoduché to ale neměli. I Rysi, nově pod vedením Miloše Holaně, ukázali sílu a zahodili ostych. Dává to smysl, zvlášť když se plno třineckých mladíků v dresu domácích chtělo trenérskému štábu Zdeňka Motáka ukázat.
Ačkoliv Třinec v nejsilnější možné palbě podle očekávání nenastoupil, do nedalekého Frýdku-Místku vyrazil se vskutku slušnou sestavou. V bráně mu nechyběl Ondřej Kacetl, obranu řídily čerstvé posily v čele Jakubem Galvasem či Davidem Musilem a ofenzivě pak pomohli Ondřej Kovařčík, Petr Vrána, Marko Daňo nebo David Cienciala.
Nejvíc však zaujala první letka. Oscar Flynn si ve spolupráci s Petrem Sikorou a Martinem Růžičkou vytvořil několik šancí, nicméně elitní trojice to často chtěla dovézt až do kuchyně. „Je to lajna, která je úplně nová. Ale viděl jsem, že to směrem k Martinovi přehrávali možná i z nějaké úcty. O přestávce jsem jim zle vyčinil, protože potřebujeme trochu víc přímočarosti,“ věděl třinecký kouč Zdeněk Moták.
Pohyb Flynna se Sikorou více než 1400 diváků bavil. Bývalý kanonýr Liberce si dokonce vybojoval trestné střílení, jenže Daniel Dolejš mu blafák přečetl. Brankář domácích byl jistý, chvílemi až čaroval. „Byl jsem přesvědčený, co udělám, ale nebylo to úplně dobře provedené. Měl jsem si chvilku počkat a být víc trpělivý,“ popisoval Flynn.
„Chybělo tam kvalitnější zakončení, ale měl jsem toho víc. Doufám, že si góly nechávám na sezonu. Mrzelo by mě, kdyby se to stávalo častěji, protože šance jsem měl veliké,“ pokývl šestadvacetiletý útočník.
Článek pokračuje pod grafikou
Góly začaly padat až zkraje druhé periody. Střelecký účet Ocelářů otevřel talentovaný Matěj Kubiesa, jen o dvě minuty později navíc zvýšil David Cienciala. Frýdek-Místek ale sympaticky nesložil zbraně, díky několika přesilovkám se dostal do hry a podstatně zkušenějšího soupeře trápil až do konce. Kdyby Vojtěch Střondala či Matěj Kozlík trefili odkrytou bránu, mohlo to dopadnout všelijak.
„Utkání splnilo záměr, který mělo mít,“ kvitoval Moták. „Musím říct, že v první třetině jsme byli výborní. Hokej, který jsme předváděli, byl přesně podle našich představ. Ve druhé třetině to bylo ovlivněno spoustou našich vyloučení, dostali jsme se tam i do oslabení tři na pět, což poslalo soupeře trošku do varu a na koně. Bohužel ani ve třetí třetině jsme se už nedostali do modelu z první třetiny, ale celkově jsem spokojený.“
Štempl k výhře 3:0 dodal Marko Daňo, jenž měl prsty na všech gólech. U prvních dvou asistoval, třetí pak přidal sám v soupeřově powerplay. Úvodní zápas Slezané zvládli. Povedený kapitánský debut pro Daniela Kurovského, jemuž Petr Vrána tentokrát přenechal céčko. „Byl kapitánem proto, aby zaplatil do kasy nějaké peníze,“ usmál se Moták.
Další zápas odehrají Oceláři ve čtvrtek. Mají se střetnout s Vítkovicemi, které však z důvodu virózy musely vynechat úterní přátelák s Porubou. Jak na tom Ridera bude, je zatím nejasné. Kdyby náhodou zdravotní trable Ostravanů pokračovaly, Třinec má vyhlédnutou náhradu. Patrně by přivítal slovenskou Žilinu. „Necháme to na Vítkovicích,“ doplnil Moták.