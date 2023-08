V roce 2020 spáchala sebevraždu talentovaná krasobruslařka Jekatěrina Alexandrovská (†20). Ta se kvůli psychickým problémům rozhodla ukončit své trápení skokem z balkónu. Problémy jejího parťáka však pokračují dodnes. I tři roky po nešťastné události chodí Harleymu Windsorovi (26) výhrůžky smrtí.

Australský krasobruslař v nedávném rozhovoru přiznal, že je na sociálních sítích nadále obviňován ze smrti své bývalé partnerky. „Nezřídka jsou mezi nenávistnými zprávami i výhružky smrtí,“ dodal australský rodák.

Alexandrovská začala reprezentovat Austrálii v roce 2016 a hned o rok později vyhrála společně s Windsorem mistrovství světa juniorů. Poté následovaly úspěchy i na seniorské úrovni, jako zisk Nebelhorn Trophy, nebo vítězství na australském národním poháru.

U rodačky z Moskvy se však čím dál více začaly projevovat deprese, které se poprvé objevily už v roce 2015 po smrti jejího otce. Vše vyeskalovalo v roce 2020, kdy byla u Alexandrovské zjištěna epilepsie, kvůli které musela své brusle pověsit na hřebík. S tím už se mladičká krasobruslařka nedokázala vyrovnat a rozhodla se svůj život ukončit skokem z balkónu jejího bytu v Moskvě.

„Po její smrti lidé z nějakého důvodu začali svádět vinu na mě. Ti zpravidla vždy vidí, co chtějí, a tak se to stalo i v tomto případě. Asi i s ohledem na skutečnost, že jsme si byli vždy velmi blízcí. Mnoho lidí věří, že jsem měl podíl na tom, co se stalo, ale samozřejmě tomu tak není. Když jsem se o její smrti dozvěděl, byl jsem naprosto zničený,“ řekl Windsor.

Bruslař doufal, že dokument Harley & Katya, který vyšel loni v prosinci, zlepší jeho pozici v médiích, ale situace se jen zhoršila. "Na sociálních sítích si lidé přáli a nadále přejí mou smrt a píší spoustu hrozných věcí," dodal.

Windsor nazval své kritiky „zlomenými a zakomplexovanými lidmi“ a uvedl, že se nyní soustředí pouze na svou sportovní kariéru. V červenci vyšlo najevo, že bude reprezentovat Jižní Koreu s krasobruslařkou Cho Hye-jinovou.