Muchová: Je divné začínat ve čtvrtek, ale nejsem Iga. Má problém s kyčlí

PŘÍMO Z LONDÝNA | Před Wimbledonem jí WTA pod hrozbou půlmilionové pokuty zatrhla rozehrání na trávě v exhibičním zápase. Pak čekala na první kolo až do čtvrtka. Když konečně nastoupila, zranila se po nepěkném pádu. A coby finalistka Roland Garros zkrachovala hned na úvodní překážce, německé sokyni Jule Niemeierové podlehla 4:6, 7:5, 1:6. Zatímco v Paříži šla Karolíně Muchová karta náramně, na druhé straně kanálu La Manche to bylo přesně naopak.

Upadla jste za stavu 0:2 ve třetí sadě a už nedokázala soupeřce, loňské čtvrtfinalistce Wimbledonu, vzdorovat. Tušíte rozsah zranění?

„Ne, ale něco je špatně s kyčlí. Snad nejde o nic vážného. Sice ovlivnilo zápas, i bez něj by však bylo těžké zvítězit. Po pád už jsem nebyla stoprocentní. Hrály jsme dlouho, přes dvě hodiny, když se mi to stalo. Člověk už byl unavenější, dostával se do extrémních pozic. Ale to se na trávě stává.“

Cítila jste nějaký handicap po ošetření?

„Pravá noha mi ztuhla, obvaz jsem měla hodně utažený. Zdálo se mi, že se vůbec nemůžu hýbat. Bolela mě i záda.“

Potvrdila Niemeierová pověst nepříjemné soupeřky?

„Určitě. Hrála velmi solidně, kredit pro ni. Měla jsem šance ve všech setech, ale úplně mi to nešlo. Nepomohla jsem si servisem, a když jsem měla příležitost utkání otočit, nezahrála jsem nejlépe.“

Hodně se diskutovalo o volbě programu. Iga Šwiateková už ve středu postoupila do 3. kola, zatímco vy jste stále marně čekala na své utkání. Jaké to bylo?

„Nikdy se mi to nestalo. Zvláštní nastoupit k prvnímu kolu čtvrtý den grandslamu. Minulé dny jsme čekali na zápas od rána do večera, zrušili ho vždy až po šesté večer. A když jsem si chtěla aspoň zatrénovat, nedostala jsem ve středu kurt a v úterý jsem hrála v hale na tvrdém. Příprava za moc nestála ani z tohoto pohledu.“

Měl by být program jiný, férovější?

„Je to zvláštní. Včera jsem si říkala, že ještě pár dní a budu už ve druhém týdnu na grandslamu, aniž bych se dotkla balónu. Vtipné. Iga je světová jednička, dávají ji na velké kurty se střechou. Ale je podivné hrát první kolo, když jiné hráčky už jsou ve třetím.“

Nezasloužila byste jako finalistka Roland Garros podobná privilegia?

„Jsem šestnáctá nasazená, dnes jsem dostala docela hezký kurt, i když bez střechy. Na centr a jedničku se nedá dát šest zápasů za den a přede mnou jsou větší jména.“

Jak vás ovlivnilo, že jste hrála Wimbledon z voleje bez jediného ostrého utkání na trávě?

„Trochu jo. Počítala jsem s tím, že to nepůjde jako po másle a nějakou lehkou chybu sem tam udělám. Nějaký ostrý zápas by mi určitě pomohl, ale nedalo se to stihnout.“

Jak je k vzteku, když si travařka jako vy na tomhle povrchu skoro ani nepinkne?

„No, loni jsem to měla podobné. Už nějaký pátek jsem na trávě nevyhrála. Je to, jak to je. Tak třeba za rok to zkusím znova.“ (smích)

V Paříži jste říkala, že jde jenom o sport. Dokážete vypadnutí v prvním kole Wimbledonu brát také s nadhledem?

„Jo. To znělo hodně přesvědčivě, což? (smích) Paříž byla super úspěch, tady se to nepovedlo. Teď si dám určitě nějakou dovču. Aspoň na pár dní odložím rakety. Trošku se zresetuju. Potom se budeme připravovat na Montreal, Cincinnati a New York.“