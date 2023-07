Nepokoje v Twente: švédský fanoušek spadl z tribuny, deset lidí zatčeno

Na tribuně během utkání Twente - Hammarby to mezi fanoušky pořádně vřelo • profimedia.cz

Nizozemské úřady už ve čtvrtek odpoledne prohlásily okolí měst Hengelo a Enschede, kde sídlí klub Twente, za rizikovou oblast. Vědělo se totiž, že na východ země dorazila početná skupina svérázných příznivců stockholmského Hammarby, kteří putovali po městě za zpěvu chorálů a držení použitých dýmovnic.

Švédský klub se proslavil před několika lety, když do něj jako jeden ze spoluvlastníků vstoupil Zlatan Ibrahimovič, který se nechal slyšet, že z Hammarby chce vytvořit nejlepší fotbalovou baštu ve Skandinávii. Zatím se to však nedaří ani doma ve Švédsku, kde je Hammarby po sedmnácti kolech až deváté a titul slavilo poprvé a naposled v roce 2001. Spravit chuť si tak chtělo v Nizozemsku, ale to se příliš nepovedlo.

Hammarby totiž v Enschede prohrálo 0:1 po gólu Sema Steijna. Ve středu pole za domácí odehrál celé utkání český reprezentant Michal Sadílek. Tentokrát však šlo o něco víc než jen o fotbal.

Mezi oběma fanouškovskými tábory to evidentně vřelo už před utkáním, kdy došlo na první potyčky. To zásadní se však odehrálo po konečném hvizdu anglického rozhodčího Johna Brookse. Na hlavní tribunu, kde zápas sledovala i početná skupina fanoušků Hammarby, mezi kterými byli i děti a senioři, pronikli příznivci domácích a začala mela, která se posléze částečně přesunula i do okolí stadionu.

Policie zatkla celkem deset lidí, z toho některé už odpoledne před utkáním. Mezi zadrženými byl i jeden nezletilý. Nepokoje po zápase dokonce předčasně ukončily hudební festival v centru města z obavy o bezpečnost jeho účastníků. „Velkou většinu příznivců Hammarby policie doprovodila až k místům, kde byli ubytovaní během pobytu v Nizozemsku. Zatím není jasné, kolik lidí bylo zraněno,“ uvedla policejní mluvčí.

Nejméně jeden švédský příznivec spadl z tribuny a byl převezen do nemocnice s neznámými zraněními, jak uvedl generální manažer FC Twente Paul van der Kraan. „Jsem zklamaný výtržnostmi na stadionu i v jeho okolí. Je to nedůstojné našeho klubu.“ Dodal však, že na vině nebyli jen domácí podporovatelé. „Jsme povinni přenechat soupeři 200 lístků na hlavní tribunu. Tentokrát se však lístky zjevně nedostaly ke správným lidem.“

Narážel na fakt, že je pravidlem, že tyto vstupenky na hlavní tribunu většinou putují do rukou rodinných příslušníků hráčů a sponzorů klubu, což podle van der Kraana nebyl tento případ a zkritizoval i postup ochranky na stadionu. „Situaci začali řešit příliš pozdě. Je to přitom jeden ze scénářů, o kterém často diskutujeme, aby se při podobných událostech jednalo včas,“ doplnil činovník Twente.

Nizozemský klub nyní zvažuje, zda vůbec k odvetě do Švédska vypraví své příznivce, aby se něco podobného neopakovalo o týden později.