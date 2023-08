Sporťačka z ČT Nekolná s kolegy a hvězdami burcuje: Noste helmy! Mně se na kole zabil tatínek...

Proč se známí čeští sportovci, hvězdy showbyznysu i sportovní redaktoři či redaktorky svlékají před kamerami? Důvod objasnila autorka projektu Vždycky přilba Kateřina Nekolná (48). „Noste helmy, může vám zachránit život. Bez ní jste za jízdy jako nazí.“

Moderátorka Sportovních zpráv v České televizi před rokem ztratila otce Petra (*76), jemuž se stala osudná vyjížďka na kole. Teď se bývalá reprezentantka v sedmiboji Nekolná snaží po tragické zkušenosti otevřít oči ostatním lidem „Doufám, že tento projekt zachrání alespoň jeden jediný život. Kéž by jich ale bylo více,“ rozpovídala se pro Blesk.

Proberte se!

Hlava není jen na čepici! Ale měla by být i na helmu, která ji chrání a radikálně snižuje riziko smrti po pádu. „Chyba je v tom, že když si půjčíte například koloběžku, tak helmu k tomu těžko dostanete, protože to není povinnost, která podléhá zákonu,“ rozohnila se bojovnice za lidské životy.

„Ale stejně je to spíše o prioritách určitého člověka. Každý by se tak měl zamyslet, jestli má cenu riskovat vlastní život na komunikacích bez životadárné přilby,“ dodala Nekolná.

Velká podpora

Tuto myšlenku podpořili jak její kolegové či kolegyně z branže (např. Robert Záruba nebo Darina Vymětalíková), tak i samotní sportovci (např. Michal Krčmář nebo Jiří Ježek) nebo také známé osobnosti ze showbyznysu (např. Eva Decastelo nebo Nela Boudová). Heslem kampaně je pak slogan »Vždycky přilba«.

Bez »skořápky« jde o kejhák!

Můžete jet pouze pár ulic za kamarádem, na nákup nebo do hospody. Životadárnou »skořápku « chránící hlavu byste však opomenout neměli v žádném případě.

„Když si při pádu na kole či in-linech odřete nechráněnou část těla, bolí to. Když si zlomíte nohu nebo ruku, bolí to. Když ale nechráněnou hlavou při pádu narazíte na beton, kámen… může to mít fatální následky!“ apeluje na závažnost situace jízdy bez helmy autorka projektu Nekolná.

Víte, že…

Cyklista bez helmy má až devatenáctkrát větší riziko, že zemře, než cyklista s helmou.