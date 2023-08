Sporťák Hrdlička rozjel tenisovou kariéru: Bourá žebříček! Trumfne manželku Plíškovou?

as

Autor: as

Svoji hvězdnou ženušku Karolínu Plíškovou (31) podporuje ze všech sil v její kariéře, dělá jí i manažera. Blíží se snad doba, kdy tomu bude naopak? Televizní sporťák Michal Hrdlička (34) totiž letí tenisovým žebříčkem k výšinám!

Dal o sobě pořádně vědět! V oficiálním pořadí tenisové ITF poskočil o 502 míst a je 434. nejlepším hráčem světa! Po pouhých dvou turnajích! „Moje nové maximum,“ jásal.

Pravda, nejde o ranking profíků, ale amatérskou tour, kam Michal pronikl v kategorii nad 35 let (věkový limit splní až v prosinci). Po květnové ochutnávce ve španělské Esteponě se minulý týden přihlásil do turnaje v Barceloně a... urval semifinále!

„Michal bere tenis vážně, ale je to ztracený případ,“ smála se mu kdysi jeho Kája. Jenže tvrdou dřinou se vypracoval, už vyhrává turnaje celebrit. V mládí skvělý fotbalista Slavie i Sparty, jehož kariéru utnulo zranění kolene, chytl druhý dech na kurtu. „Tenis je pro mě velký koníček i relax, únik od stresů. Strašně mě to chytlo, je krásné, jak se člověk může zdokonalovat,“ přiznal. Kam až to dotáhne?

Běhám a vracím, na grandslamy už to nebude

Jeho první motivací bylo porazit bráchu, ale tenisu propadl až poté, co začal randit s Plíškovou.

Michale, jak často jste na kurtu?

„Na amatéra hraju až extrémně intenzivně, snažím se trénovat denně. Tím, že máme vlastní tenisový areál Oáza Říčany a akademii, tak možností mám hodně. Trenéři mě využívají i jako sparing.“

Jste snad vhodný tréninkový soupeř?

„Přesně tak, protože tenisově jsem pravý opak než Karolína – jen běhám a vracím, nehraju vůbec agresivně. Pes obranář, co nedá žádný míč zadarmo.“

A teď jste udělal díru do světa v Barceloně!

„No, vážně berme to moje hraní s rezervou. (smích) Vydřel jsem první kolo, druhé mi sedlo, před čtvrtfinále se soupeř, nasazená jednička, zranil a v semifinále už mě frajer zkouřil 6:0, 6:1. Ale i tak velký úspěch.“

Manželka vám radí?

„Určitě, probíráme to. Karolína má se mnou trpělivost, dává mi spoustu tipů. Ale pozor, důležitý je její tenis, vůbec ne moje výsledky.“

Přesto – jaké máte cíle?

„Na grandslamy to už asi nedotáhnu... (smích) Ale jsem hodně zarputilej a snaživej, zlepšuju se každým rokem. Do budoucna mě láká zahrát si právě tyto turnaje.“