Diskutabilní místa v kádru Sparty: kde a kým Priske potřebuje posílit? Čas se mu krátí
Usměje se a zopakuje: Posily přijdou, ještě je čas. Brian Priske na tiskovkách Sparty znovu a znovu reaguje na logické dotazy ohledně změn v ostře sledovaném kádru. Konkrétní, jak už to u trenérů bývá, není. Deník Sport a web iSport se proto před odvetou 3. předkola Konferenční ligy s arménským Araratem snaží ukázat na místa, kde by se rudé mužstvo mělo vylepšit.
Dorazili John Mercado, klasický stranový hráč, zejména křídlo, také svalovec Kevin-Prince Milla jako klon Victora Olatunjiho, bijce pro nepříjemné chvíle, který si to namířil do americké MLS.
Sparta v posledních dnech vytunila útok, toť zřejmé. Na tři místa má nyní minimálně sedm kandidátů, i když takový Ermal Krasniqi nedostává žádný prostor a Dominik Hollý (zatím) pomálu. Ofenzivní linie se tedy zdá vyfutrovaná. Co další řady? Čas je do 8. září, kdy se zavře transferové okno.
„Sparta by měla posílit,“ souhlasí s Brianem Priskem Jakub Rada, odchovanec Letenských, bývalý reprezentant a expert deníku Sport. „Napadají mě hlavně dva posty. Jeden je střední obránce, stopera by Sparta potřebovala, třeba v Cobbauta nemám důvěru. A ještě bych přemýšlel o střeďákovi,“ vyjmenovává.
Vezměme to popořadě, tedy po řadě.
O změně na postu brankáře Sparta uvažovala, ale