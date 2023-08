Bizarní moment na mistrovství světa: Cyklista bez rukou dostal za titul hodinky!

Tak tohle se pořadatelé mistrovství světa v cyklistice za rámeček nedají. Veleúspěšný parasportovec Ricardo Ten Argiles (47) získal v skotském Glasgow už svůj pátý titul mistra světa a za triumf si vysloužil kromě krásné zlaté medaile i hodnotný dárek, který se ale příliš nepovedl. Španělský šampion, který má amputované obě ruce, totiž od pořadatelů dostal náramkové hodinky!

Poněkud zvláštní dar pro člověka bez rukou však přijal zkušený Ricardo s úsměvem. Nadšeně zapózoval fotografům a svou radost z pátého titulu si rozhodně nenechal zkazit. Však také byla více než oprávněná. Triumf v kategorii C1 scratch si připsal poté, co na velodromu zajel šedesát okruhů průměrnou rychlostí 44 kilometrů za hodinu.

Sympatický Ricardo je však nejen vynikajícím paracyklistou, ale stejně zdatně si vede i v bazénu. Je dokonce trojnásobným medailistou z paralympiády. A ani přes pokročilý věk nehodlá svým soupeřům ulehčit a bude ve své dechberoucí kariéře pokračovat minimálně do paralympijských her v Paříži, které se konají příští rok. „Pořád mám velkou motivaci. Soutěžím už 21 let na té nejvyšší úrovni, byl jsem na pěti paralympiádách, miluji soutěžení,“ pronesl po posledním triumfu na mistrovství světa.

„V Riu 2016 jsem se rozhodl, že místo plavání zkusím cyklistiku. Byla to pro mě obrovská motivace, protože jsem pořád cítil, že se můžu zlepšovat. To v plavání už nebylo, tam už jsem byl na svém maximu,“ vysvětlil Ricardo, co ho přivedlo k závodění na kole.

Za neuvěřitelným příběhem odhodlaného sportovce však stojí tragická událost. Ricardo totiž přišel o obě horní končetiny a jednu spodní už v pohých osmi letech poté, co utrpěl těžká poranění po zásahu elektrickým proudem. I přes krutou ránu však rozhodně na život ani sport nezanevřel a dnes je velkou inspirací pro mnoho jiných.