Bojovník Krpálek má stříbro z MS! Ve finále s Rusem prohrál na karty

Kromě nadšení nad vítězstvím hokejového týmu na mistrovství světa je tu další pořádný důvod na oslavu. Hrdina juda Lukáš Krpálek na mistrovství světa v katarském Dauhá získal při prvním vrcholném turnaji po návratu do polotěžké váhy stříbrnou medaili. V dramatickém turnaji byl několikrát na hraně vyřazení, po nedávné nemoci ale bojoval až do finále, kde ho zastavil neutrální závodník Arman Adamjan v prodloužení. Rozhodly tři trestné žluté kartičky šida.

Byl to dlouhý den, který vstoupí do historie českého sportu. Díky Lukáši Krpálkovi, který byl na tatami v zápase číslo 1 i v tom posledním, v němž bojoval o svůj třetí titul světového šampiona.

„Rozsvěcel jsem, tak budu i zhasínat,“ usmíval se Krpálek před finále.

Bylo to jeho deváté velké finále a v boji o zlato prohrál teprve podruhé v kariéře. V roce 2015 ho v titulovém mači na Evropských hrách v Baku, které byly zároveň evropským šampionátem, porazil jeho velký rival Henk Grol z Nizozemska.

Adamjan, evropský šampion z roku 2019 a v roce 2021 trojnásobný vítěz grandslamových turnajů, startoval v prvním turnaji od loňského června. Na šampionátu mohl startovat poté, co mezinárodní federace IJF na doporučení MOV povolila návrat do soutěží Rusům a Bělorusům, viníkům krvavého vraždění na Ukrajině.

Finále bylo taktickým bojem, v kterém Krpálek brzy dostal dvě šida, žluté kartičky, a v prodloužení dostal rozhodující třetí. Rozhodčí mu udělila další trest. Krpálek se na ni udiveně podíval, ale nic nezmohl.

I tak veze Krpálek z Dauhá skvělý úspěch. Do polotěžké váhy se na vrcholné akci vrátil poprvé od zlaté olympiády v Riu a vybojoval důležité stříbro, které mu po návratu do kategorie do sta kilogramů pomůže v bodovém žebříčku před Hrami v Paříži.

KRPÁLKOVA FINÁLE Rok Soutěž Váhová kategorie Medaile 2023 MS Dauhá polotěžká váha stříbro 2021 OH Tokio těžká váha zlato 2019 MS Tokio těžká váha zlato 2018 ME Tel Aviv těžká váha zlato 2016 OH Rio de Janeiro polotěžká váha zlato 2015 EH(ME) Baku polotěžká váha stříbro 2014 MS Čeljabinsk polotěžká váha zlato 2014 ME Montpellier polotěžká váha zlato 2013 ME Budapešť polotěžká váha zlato

Přitom se rozjížděl hodně ztěžka. Koncem minulého týdne onemocněl a dva dny dokonce musel brát antibiotika. Kvůli vyhlídce shazování do nižší váhy, která hrozila dalším oslabením jeho těla, dokonce reprezentační trenér Petr Lacina uvažoval o tom přihlásit ho znovu do těžké váhy. Nakonec shazování přežil ve zdraví a nastoupil do své kategorie do 100 kilogramů. V prvních třech zápasech se ale potácel na hraně vyřazení.

V úvodním zápase proti Italovi Gennaru Pirellimu i v druhém mači proti Brazilci Leonardu Goncalvesovi měl Krpálek na kontě dvě šida za pasivitu, stačilo jedno další a byl by vyřazen. Krpálek ale vždycky přežil až do prodloužení a v závěru první minuty své soupeře zalehl na zemi v tzv. ne-waze, kde dlouhodobě dominuje. Stejným způsobem vyřídil i Maďara Zsombora Vega.

Až ve čtvrtfinále vletěl na Kazacha Nurlyacha Šarchana, který předtím překvapivě vyřadil gruzínského favorita Varlama Lipartelianiho z Gruzie. Krpálek ho po dvou wazari smetl po 44 sekundách.

V semifinále proti Zelymu Kocojevovi z Ázerbájdžánu přišlo další drama. Krpálek byl znovu pod tlakem dvou šido. Ve druhé minutě prodloužení se pak dokonce zdálo, že se soupeři povedl vítězný chvat. Kocojev ale při svém útoku dopadl na tatami na hlavu do tzv. mostu. A takovým situacím pravidla juda brání, aby borce chránila od možných zranění krční páteře. Krpálek tak získal ippon. Soupeře pak hned politoval a řekl mu: „Takováhle výhra mě netěší…“