Saúdové plánují: útok na TOP 5. Že to bude jako v Číně? Ne, tohle může vyjít

Když se Si Ťin-pching stal v roce 2013 prezidentem Číny, vyslovil tři přání: podruhé se kvalifikovat na mistrovství světa, turnaj uspořádat a vyhrát. Nastal blázinec, do fotbalu se začalo masivně investovat, kluby čínské Super League v jednom přestupovém okně utratily přes 300 milionů liber za vyhaslé hvězdy. Skončilo to bankroty, skandály… Nový hráč však povstal. Saúdská Arábie mocně touží přepsat mapu a vklínit svoji ligu mezi nejsledovanější soutěže planety. Podle analýzy Deloitte, kterou má deník Sport k dispozici, se to může za splnění určitých podmínek podařit.

Cristiano Ronaldo byl první globální hvězdou v Saudi Pro League (SPL). Pak bylo chvíli ticho, všichni čekali, zda miláček Portugalska nesebere obrovské peníze a nezařadí zpátečku do Evropy. Nestalo se. A proto do Saúdské Arábie pádí za ohromnými výdělky další slavní hráči. Pistolník Karim Benzema a všeuměl N´Golo Kanté jsou v Al-Ittihadu, gólman Édouard Mendy chytá za Al-Ahlí, do Ronaldova Al-Nassru přestoupili Sadio Mané s Marcelem Brozovičem. Pro neskutečné peníze si přišli i Roberto Firmino nebo Moussa Dembelé.

Že vše brzo „spadne na hubu“ jako v Číně? Pozor, radši zpomalte s rychlými soudy…

Vysoce renomovaná společnost Deloitte se detailně zabývala financováním světového fotbalu, v její výstupní zprávě stojí následující: „Zdá se, že SPL má zdroje na to, aby byla věrohodným vyzyvatelem evropské elity, pokud jde o herní talent. Aby bylo možné z dlouhodobého hlediska legitimně zaútočit na „velkou pětku“, musí se SPL zaměřit na maximalizaci svého komerčního potenciálu vybudováním vhodného řízení, které umožní lize vzkvétat.“

Jinými slovy, může to jít! TOP 5 evropských lig (Anglie, Německo, Španělsko, Francie a Itálie) se musí obávat další expanze Saúdů.

Rozdíly oproti marným snahám Číny v polovině minulé dekády jsou evidentní. „Říši středu“ chyběla sofistikovaná fotbalová a marketingová strategie, nad kluby čínské Superligy převzali kontrolu developeři hledající pointu investice především v politických výhodách. Liga si nikdy nezískala věhlas. Ani nemohla. Do Číny přicházeli hráči, kteří to nejlepší měli už dávno za sebou, jako Carlos Tevez, Didier Drogba a Nicolas Anelka. Jako atrakce na úvod fajn, ale co dál?

Kluby navíc začaly děsně utrácet, na své si přicházeli nejen fotbalisté, ale i jejich agenti. V přestupovém okně v roce 2016 se na posily utratilo tehdy astronomických 300 milionů liber. Čínská vláda se lekla nekontrolovatelných investic i faktu, že peníze „opouštěly“ zemi v platech hráčů a v odměnách pro agenty.

Později sice zavedla poplatek z přestupů, platové stropy, ale to už bylo jasné, že regulace posílají ligu do kopru. Majitelé – povětšinou zadlužené společnosti – utáhly kohouty, zastavily investice, všechno dokonala pandemie COVID-19. Některé silné kluby zkrachovaly. Nyní po čínské Superlize neštěkne pes. Je neatraktivní, nezajímavá.

Naopak v Saúdské Arábii sport kvete. Fotbal obzvlášť. Korunní princ Mohammed bin Salmán navrhl širší národní strategii a opatřil ji názvem Vize 2030, která má z extrémně bohaté asijské země vytvořit globální sportovní centrum s cílem představit ji coby moderní stát.

Samozřejmě, tahle snaha vzhledem k systematickému pošlapávání lidských práv v zemi, vykořisťování a represím vůči ženám, jen těžko obstojí… Ale o tom tento text není.

Vraťme se ke sportu. Jen do rozvoje fotbalové ligy se má údajně investovat ve zbylých sedmi letech 17 miliard dolarů, čili 472 miliard korun. To je zhruba čtvrtina státního rozpočtu Česka na jeden rok…

Ve chvíli, kdy po mistrovství světa v Kataru do SPL mířil Cristiano Ronaldo, asi jen málokdo v Evropě čekal, jak extrémní zájem vyvolá. „Příchod Ronalda byl katalyzátorem pro nastartování transformace ligy a vytvořil dominový efekt růstu v celé lize,“ píše se ve zprávě Deloitte.

Jak by taky ne. Sezona 2022/23 s rekordní návštěvností více než 2,2 milionů fanoušků se zapsala do historie. Počet sledujících Ronaldova klubu Al-Nassr na Instagramu vykázal nárůst o 1640 procent, momentálně jej sleduje více než 15 milionu lidí. Mimochodem, a to je zajímavé, jde o vyšší číslo než u čtrnácti klubů Premier League.

S Ronaldovým příchodem SPL prodala vysílací práva do šestatřiceti oblastí po celém světě, v Česku saúdskou ligu vysílá Premier Sport prostřednictvím společnosti O2 TV.

Obrovské investice do soutěže, klubů a hráčů jsou pochopitelně zpochybňovány, s oblibou se hovoří o neudržitelnosti „projektu“. Třeba Aleksander Čeferin, předseda UEFA, má za to, že investice do hráčů, kteří téměř ukončili kariéru, nepomáhá rozvoji fotbalu. „Jednu Čínu jsme už měli,“ sarkasticky dodal.

Obrovský rozdíl je však ve financování. V Saúdské Arábii peníze do sportu mocně pumpuje Státní investiční fond země (Public Investment Fund), který má prakticky neomezené možnosti. Mimo jiné vlastní anglický Newcastle United. Absolutní zemětřesení způsobil ve světě golfu a na podobné kousky se chystá i ve fotbale. Proniknout mezi pět nejsledovanějších soutěží světa je jasným cílem.

„Aby SPL maximalizovala příležitost a atakovala největší světové ligy, musí růst udržitelně a poučit se z přístupů a chyb jiných soutěží,“ naráží zpráva Deloitte na Čínu. „SPL se bude muset zaměřit na řízení ligy, na profesionalizaci klubů, aby došlo k vytvoření prostředí zvyšující důvěryhodnost. Pak může dojít k přilákání vysoce kvalitních zahraničních hráčů a rozvinutí angažované fanouškovské základny. A to jak na domácím, tak mezinárodním trhu,“ soudí analytici Deloitte.

Evropo, buď ve střehu! Saúdové chtějí vstoupit do výsostných fotbalových vod.

