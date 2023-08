Expertka o fotbale v Saúdské Arábii: Život? Pro Čecha nepředstavitelný

Je to fenomén. Saúdskoarabská Pro League láká svými finančními možnostmi a světovými hvězdami řadu fotbalistů. Český reprezentant Filip Novák přiznal, že by po takové nabídce hned skočil. Tereza Plíštilová, odbornice na Blízký východ, však nadšení tlumí. „Každodenní život se zde řídí náboženstvím. To je pro ateistické Čechy něco zcela nepředstavitelného,“ vysvětluje doktorandka z Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově.