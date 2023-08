V Aténách ubodali fanouška. Fotbal odložen, šéf AEK viní Chorvaty i policii

Do Řecka se vydaly stovky (mnohdy radikálních) fanoušků Dinama • Twitter

Při střetu fanoušků fotbalistů AEK Atény a Dinama Záhřeb před utkáním 3. předkola Ligy mistrů byl na předměstí řecké metropole ubodán příznivec domácího celku. Policie uvedla, že dvaadvacetiletý muž v noci na úterý podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Zápas, ve kterém se může rozhodovat i o soupeři Sparty, byl odložen.

„U stadionu (AEK Atény) Nea Filadelfia došlo k vážným událostem. Mladý Řek byl ubodán k smrti a dalších šest zraněných lidí je v nemocnici,“ sdělila policie, jež zároveň 83 lidí zatkla.

Smrt fanouška je podle všeho důsledkem bitky mezi fanoušky AEK Atény a Dinama Záhřeb. Chorvaté sice mají evropské výjezdy zakázané od UEFA, přesto se do Řecka vydaly stovky z nich a bez problémů se dostaly až do hlavního města, kde došlo k tragédii. Sociální sítě AEK se po události zahalily do černé. „Michaeli, nikdy na tebe nezapomeneme,“ rozloučil se klub s 22letým příznivcem a zároveň žádá tvrdý trest pro viníky.

Téměř okamžitě byla svolána schůzka mezi zástupci AEK, Dinama a policie, příliš dlouho ale netrvala. Zástupci řeckého klubu ji opustili a zápas byl odložen.

„Truchlit a zároveň hrát je pro nás nemyslitelné,“ řekl viceprezident AEK Georgios Kosmas. „Plnou odpovědnost nese Dinamo, protože o záměru svých fanoušků věděli a nikoho neinformovali. Druhým viníkem je policie, protože je nechala projet po celém Řecku. Naše varování byla ignorována,“ dodal.

Minulý měsíc dostalo sedm fotbalových fanoušků PAOK Soluň trest doživotí za to, že loni v únoru ubodali k smrti devatenáctiletého příznivce Arisu. Dalších pět lidí bylo po půlročním procesu odsouzeno k 19 či 20 letům vězení. Jen v Soluni to byl během tří let třetí případ úmrtí v souvislosti se střety fanouškovských skupin.

Ve dvojzápase se může rozhodnout i o příštím soupeři Sparty. V případě jejího vypadnutí s Kodaní se o Evropskou ligu střetne s poraženým tohoto zápasu, pokud se bude hrát.