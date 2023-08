Ukrajinka Charlanová promluvila o nepodání ruky Rusce: Tušila jsem, že přijde provokace!

Mistrovství světa v šermu jen málokdy vzbudí takovou pozornost jako po incidentu mezi Ukrajinkou Olhou Charlanovou (32) a Ruskou Annou Smirnovovou (23). Po jejich vzájemném duelu, který Charlanová ovládla poměrem 15:7, totiž odmítla soupeřce podat ruku. Šlo o celkem logický postoj vzhledem ke skutečnosti, že její vlast Rusko již více než rok okupuje, ale ani přes údajný slib šéfa federace se Ukrajinka nevyhnula diskvalifikaci. Nyní prozradila, že provokaci ze strany Smirnovové čekala.

Veleúspěšná šermířka se o incidentu rozhovořila pro kanál Football Hub na YouTube. „Řekl jsem jí, že jí ruku nepodám. Vytáhla jsem šavli a pokojně jsem ji vyzvala, aby udělala to samé. Ale viděla jsem, že okamžitě šavli schovala. Tušila jsem, že to bude provokace. Že budou požadovat, abych dostala černou kartu, a budou na mě tlačit, abych si potřásla rukou, aby to využili ve svůj prospěch a dostali své sportovce zpět na turnaje. Smirnovová v tu chvíli mlčela, nikdy jsem s ní nemluvila. Než začala jezdit na mistrovství Evropy, ani jsem nevěděla, kdo to je,“ popsala situaci ze svého pohledu Olha.

Stres po nepříjemném konci na mistrovství světa se na ní podepsal i fyzicky. „Můj fyzický a morální stav byl na nule. Zhubla jsem dvě nebo tři kila. Trenér se na mě díval, jak se rozcvičuji a najednou se mi zamotala hlava. Nemohla jsem jíst a byla jsem velmi unavená. Snažila jsem se jíst, ale nešlo to. Byl jsem na nule,“ uvedla Ukrajinka.

Za svou reprezentantku se však postavil Ukrajinský parlament, který v dokumentu vyzval Mezinárodní šermířskou federaci (FIE), aby zcela zrušila diskvalifikaci a oficiálně se jí omluvila. Nejvyšší rada navíc požaduje postavit před soud všechny, kdo se podíleli na rozhodnutí diskvalifikovat Charlanovou, a také doživotně diskvalifikovat ruskou šermířku Annu Smirnovovou za „provokativní čin odporující olympijskému duchu“.