Kuriózní finiš! Česká medaile díky pádu: Něčí neštěstí, naše štěstí…

V individuálním závodě na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel suverénně vyhrála, ve štafetě pomohla týmu k bronzu díky kurioznímu karambolu soupeřky. Nedávno si taky posunula osobní rekord blízko k olympijskému limitu a příští týden pojede sbírat zkušenosti na MS do Budapešti. „Zatím je tohle za mě nejlepší sezona, zatím se mi nejvíc povedla. Mám obrovskou radost,“ usmívala se po návratu z Jeruzaléma.

Jak jste viděla koncovku štafety, byla jste už smířená se čtvrtým místem?

„Myslím, že jsem pořád běžela stejně rychle. Bohužel, něčím neštěstím a našim štěstím ta Němka spadla metr před cílem.“

Co jste si řekla, když jste ji viděla spadnout?

„Já jsem viděla, že jí padají nohy, ale nemyslela jsem si, že spadne. Když spadla a proběhla jsem tím finišem, tak se na mě holky vrhly a začaly křičet, už jsme to oslavovaly.“

V individuálním finále jste se prezentovala vaším tradičním zrychlením v druhé dvoustovce, věříte si na finiš?

„Určitě na to sázím. Myslím si, že je to moje silná stránka. Zatím tak běhám všechno, že si nechám síly na poslední dvoustovku a vychází mi to. Asi bych to úplně neměnila.“

Šla jste do závodu jako největší favoritka, byla jste pod tlakem?

„Určitě jsem byla nervózní, ale myslím, že to byli všichni. Byly to o trochu větší závody, určitě tam byl nějaký ten stres. Před finále mi hodně pomohlo být v kolektivu. Na chvilku se od závodů odreaguju, na chvíli o tom nepřemýšlím a nejsem tolik ve stresu.“

V Jeruzalémě jste už vloni na mistrovství Evropy do 18 let vybojovala stříbro, když vám k titulu scházelo jen sedm setin, pomohly vám tyhle zkušenosti?

„Myslím, že to pro mě byla šance zkusit tu zlatou medaili. Minulý rok to byla stříbrná. Určitě byla výhoda, že jsem věděla, jak staďák vypadá, kde byl rozcvičovák, kde byla svolavatelna. Tak nějak jsem věděla, jak to může vypadat, pomohlo mi to.“

Slavili jste s ostatními osm medailí?

„Nešla jsem spát, oslavovali jsme všechny úspěchy…“

Jste v nominaci dospělé reprezentace na mistrovství světa v Budapešti pro smíšenou štafetu, věříte, že se dostanete na dráhu, nebo počítáte s rolí náhradnice?

„Spíš počítám s rolí náhradnice. Určitě bych to přenechala holkám, protože jsou zkušenější. Nemyslím si, že je role náhradnice špatná pozice.“

Na co se do Budapešti nejvíc těšíte?

„Určitě mě lákají hlavně ti sportovci, bude to už ta nejlepší atletická špička. A samozřejmě bude jinačí atmosféra, budou tam úplně všichni. Moc se na to těším a jsem zvědavá, doufám, že to naplní moje očekávání. Je dobré se kouknout, co kdo dělá na rozcvičováku, jaké má techniky a pak se tomu zkusit přizpůsobit nebo zkusit něco nového.“

Koho byste v Budapešti ráda potkala? Třeba Femke Bolovou nebo Sydney McLaughlinovou, světovou rekordmanku na 400 metrů překážek, která na MS poběží hladkou čtvrtku?

„Určitě bych tam chtěla potkat Sydney, protože je to teď můj velký vzor. Je úplně skvělá, běhá skvělé časy. Samozřejmě, holky na čtyři sta metrů jsou tam hodně silné. Všichni běhají hodně rychlé časy. Ale Sydney mi přijde hodná a jako skvělý příklad pro ostatní.“

Jak svoji sezonu zatím hodnotíte?

„Hodně jsem cílila na tuhle Evropu a tady se mně povedla zlatá medaile. Jsem ráda, protože jsem to fakt chtěla zkusit a konečně to vyšlo. Ale doufám, že další roky budou taky úspěšné.“

Na mistrovství republiky v Táboře jste se nedávno přiblížila na 28 setin sekundy olympijskému limitu. Přemýšlíte o startu na Hrách v Paříži, ať samostatně, nebo ve štafetě?

„Určitě je tam možnost ta štafeta, ale chtěla bych se zkusit dostat i na mistrovství světa do dvaceti let v Peru.“

České medaile na ME juniorů

Zlato:

Lurdes Gloria Manuel – 400 metrů

Karolína Jarošová – 3000 metrů překážek

Jakub Dudycha – 800 metrů

Stříbro:

Jan Svozil – disk

Bronz:

Ondřej Gajdoš – 1500 metrů

Natálie Millerová – 1500 metrů

Hana Blažková, Terezie Táborská, Nikola Musilová, Adéla Tkáčová – 4x100 metrů

Karolína Mitanová, Kateřina Matoušková, Terezie Táborská, Lurdes Gloria Manuel – 4x400 metrů