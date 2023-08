Gólman nároďáku Vaclík zůstává kvůli rodině na dlažbě: Řekla šejkům »NE«!

Mohl čelit Ronaldovi a dalším hvězdám, které zlákalo saúdskoarabské jmění. Fotbalový brankář Tomáš Vaclík (34) však raději zůstal nezaměstnaný. Rodina totiž přikázala: „Nikam!“

Reprezentační gólman se po konci v Huddersfieldu rukavicemi přehrabuje nabídkami, ale žádná zatím nechytla jeho, manželku Martinu ani dvě dcery za srdce.

400 milionů

Vaclíkovy neobměkčili ani zámožní vlastníci Al-Raed ze Saúdské Arábie. V lize, kam po Cristianu Ronaldovi (38) z Evropy migrují za výdělky i Benzema či Mané, by si přišel bývalý sparťan na pořádný balík. Oddíl z města Burajda s aktuálními teplotami přes 40 °C má na platy hráčů v rozpočtu skoro 400 milionů Kč! Podle webu Infotbal.cz hlavním důvodem odmítnutí byla rodina. „Věřím, že se to nějak brzo rozsekne. Samozřejmě už je čekání i pro mě a pro holky dlouhý, navíc bude spousta zařizování,“ zoufal si v rozhovoru pro Českou televizi »Vacloš«, který trénuje s třetiligovou Hostouní.

ČFL volá

Laso z Kolína nad Rýnem odmítl, protože chce pravidelně chytat kvůli účasti na Euru 2024 v Německu. Místo bundesligy by údajně mohl zamířit do Lazia, Brugg nebo do druhé nejvyšší španělské soutěže. „V Seville jsme si k zemi vytvořili jako rodina silný vztah, ale ke spekulacím nemůžu zatím říct víc,“ lomil rukama trojnásobný šampion se švýcarskou Basilejí. Aby však brankář národního mužstva nepřebral! Kdyby Tomáš zůstal na dlažbě, Hostouň zítra v ČFL hostí Admiru a další kolo má výjezd do Králova Dvora...