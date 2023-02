Ve čtvrtek překvapil svým vynikajícím výkonem ve sprintu na mistrovství světa. Necelé čtyři vteřiny mu ale chyběly na zisk cenného kovu. Český reprezentant v běhu na lyžích Michal Novák (26) se tak musel spokojit jen s nepopulární bramborovou medailí. Spokojenost se závodem mu to ovšem ani trochu nezkazilo.

A že vše bere s humorem a historicky nejlepšího českého výsledku ve sprintu si nadmíru váží, dokázal i vtipnou fotkou. „Přímo po medailovém ceremoniálu. Dobrou noc.“ Připsal popisek k fotografii, na které má na krku připnutou bramborovou medaili vlastní výroby. Tu si zhotovil za pomoci zemáku a stužky akreditace.

„Nečekal jsem, že bude start do MS takhle úspěšný. Nemůžu si snad ani přát lepší výsledek. Aktuálně se cítím, jako bych měl kocovinu. Drtil jsem to, jak jsem mohl. Byl to prostě skvostný den.“ Byl Novák nadmíru spokojený. Povedeným závodem překonal výkon Martina Koukala ve sprintu na MS 2003 ve Val di Fiemme, kde legendární český závodník skončil pátý.