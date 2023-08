Slovenský hokejista Čajkovský o Rusku: Miluju to tady! Co nabídky z jiných zemí?

Vraždění, znásilňování a únosy dětí do jiné země. Takový teror zažívají obyvatelé Ukrajiny, na jejichž zemi už rok a půl útočí Rusko. I přes dlouhodobou a jednoznačně prokazatelnou agresi se najdou tací sportovci, kterým nedělá problém v tomto teroristickém státě působit. Jedním z příkladů je slovenský hokejista Michal Čajkovský (31), který bude od nové sezony oblékat dres Spartaku Moskva. Jaký má vlastně vztah k Rusku?

Nedávno pěl ódy na Rusko a KHL český obránce Libor Šulák, který bude od nového ročníku hrát nově za Avantgard Omsk. Nyní se pro změnu nad agresorským státem rozplýval slovenský zadák, konkrétně Michal Čajkovský.

Bratislavský rodák nastoupí už do své osmé sezony v KHL, přičemž dres Novosibirsku vyměnil za moskevský. Přesněji za Spartak. „Ve Spartaku mám spoustu přátel. Sešli se tu skvělí kluci, trenéři i další zaměstnanci klubu. Je to velký mančaft s bohatou historií a tradicemi. Jsem rád, že jsem tady,“ řekl v rozhovoru pro tiskovou agenturu TASS. Zvažoval držitel olympijského bronzu i jinou destinaci než Rusko?

Pryč z Ruska? Ani omylem!

„Nabídky z jiných zemí nepřipadaly v úvahu. Chtěl jsem zůstat v Rusku,“ odpověděl nekompromisně Čajkovský. „Líbí se mi tady. Mám tu spoustu přátel. Jsem obklopen pouze dobrými lidmi. Nemůžu o nikom říct jediné špatné slovo.“ Rozpovídal se ale i o situaci v jeho rodné zemi.

Konkrétně podotkl, že na Slovensku vnímají jeho kontroverzní angažmá rozporuplně. „Ne každému se na Slovensku líbí, že hraju v KHL. Setkávám se i s nenávistnými projevy vůči mně. Jsou ale i tací, kteří mou volbu chápou a chovají se ke mně hezky,“ bilancoval Čajkovský.

Řeč přišla i na mistrovství světa. „Stejně jako Češi z KHL, ani my jsme nesměli hrát na šampionátu. To ale nemění nic na tom, že zde v Rusku žijí parádní lidé. Já i má rodina to tady milujeme,“ nechal se slyšet. Je ve hře získání ruského občanství? O tom Čajkovský podle svých slov zatím neuvažoval.