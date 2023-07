Šampion Verstappen si zase kopl do Shakiřiny lásky Hamiltona: Život není fér, kámo!

Tahle rivalita je cítit v každé zatáčce každého okruhu. Už před GP Rakouska to mezi lídrem šampionátu F1 Maxem Verstappenem (25) a Lewisem Hamiltonem (38) pěkně jiskřilo.

V samotném nedělním závodě to Nizozemec Verstappen pěkně natřel nejen Hamiltonovi. Na rakouském závodišti dojel už posedmé v sezoně na první příčce, a všem tak zase ukázal z dálky jen plechový »zadek« svého Red Bullu.

Britský pilot si navíc musel odkroutit pětisekundovou penalizaci za porušení pravidel a skončil až sedmý. Na nizozemského lídra tak ztrácí už 121 bodů!

Proč jsi mlčel?

Vře to proto mezi nimi i mimo závodní okruhy. Sedminásobný mistr světa Hamilton, který už rok a půl neokusil chuť vítězství, ztrácí nervy. A požaduje úpravu předpisů, aby zbrzdil vývoj svých konkurentů.

Maxe tento zoufalý krok nerozhodil. „Takhle prostě formule funguje! Spousta věcí je v životě nespravedlivých, zkrátka se s tím musíš vyrovnat,“ smál se suverénní Nizozemec a ještě rýpavě dodal: „Hlavně že když Lewis vyhrával, nikdy nic takového nepožadoval...“

Dovolená se Shakirou

Doby, kdy na trati dominoval Mercedes jsou už nějakou dobu v trapu a tak není divu, že se Lewis snaží popřemýšlet nad tím, jak se alespoň trochu dostat zpátky do hry. Útěchu momentálně ale nejspíš může hledat u zpěvačky Shakiry, se kterou je už nějaký pátek spojován.

Společně si vyrazili na projížďku lodí a večeři v doprovodu přátel. Půvabná hudebnice se dokonce objevila na dvou závodech a svým kamarádům se údajně přiznala, že je díky Lewise opravdu šťastná. Brzy by prý navíc měl pár vyrazit na společnou dovolenou do Karibiku. Že by tedy u slavného Brita platilo přísloví štěstí ve hře, neštěstí v lásce? Lewis Hamilton sklidil od Verstappena výsměch. A další porážku.







26 zobrazit galerii