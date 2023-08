Hotovo?! Neymar míří do Saúdské Arábie, Al Hilal chce i jeho spoluhráče

Velký exodus do Saúdské Arábie pokračuje. Cristiana Ronalda do arabského světa následovali už Karim Benzema, Rijád Mahríz, Sadio Mané a teď podle všeho i Neymar. Brazilská superhvězda v neděli na úvod Ligue 1 chyběla údajně kvůli nemoci, skutečným důvodem ale zřejmě bude přesun do Rijádu. Klub Al Hilál za něj má podle zdrojů Le Parisien zaplatit 90 milionů eur, v přepočtu přes dvě miliardy korun.