Imitátorka včely vytočila Tsitsipase: Ta paní támhle musí hned odejít!

Dotěrný hmyz dokáže znepříjemnit kdejakou činnost či snažení! Řecký tenista Stefanos Tsisipas se plně soustředil na zápas s domácím Benem Sheltonem ve 2. kole na turnaji v Cincinnati, jenže klání bylo přerušeno z velmi kuriózních důvodů. Mužská světová čtyřka při svém servisu byla značně rozptýlena opakovaným včelím bzučením. Vše je ale mnohdy jinak, než se zdá!

Rodák z řeckých Athén urval nesmírně vyrovnanou první sadu naprosto bezchybnou hrou až v tiebreaku. Stefanos Tsitsipas i jeho soupeř Ben Shelton byli jistí na podání, čehož se drželi i v druhém setu. Na tabuli svítil stav 4:3 pro domácího hráče, favorit duelu servíroval. Všední situaci však narušil okolitý hluk připomínající hmyzí bzučení.

Tsitsipas svůj servis polekaně přerušil a domnělou včelu se snažil odehnat raketou, kterou mával ve vzduchu jako s obří plácačkou. Zvuk však ne a ne ustat, bzučení nadále neutichalo a ke vzteku světové čtyřky spíše sílilo! Původcem bzukotu totiž nebyla nějaká včela, vosa a ani blanokřídlý či jiný polétavý hmyz, nýbrž škodolibá divačka kousek opodál za podávajícím tenistou. Dá se s maximální jistotou říci, že zrovna nešlo o moc velkou fanynku uhrančivého Řeka.

Tenisová světová čtyřka posléze vydedukovala, že na ni nemá spadeno žádný hmyz, ale nějaký prozatím neznámý jedinec v hledišti. „Ten člověk za mnou imituje včelu. Bzučí mi do servisu. Připadává vám, že je to v pořádku? Tohle se mi nikdy nestalo,“ stěžoval si Tsitsipas hlavnímu rozhodčímu, přičemž se podivoval nad zlomyslným chováním od osoby na tribuně.

Neposlušná fanynka navíc ve svém bzučení nepolevovala a celá situace se opakovala. To už se ozval i Tsitsipasův americký protivník, který začal podezřívat místní diváky, zdali na jeho soka náhodou něco ošklivého nepokřikují. „Ne, pořád bzučí. Je to ta paní támhle. Musí hned odejít," nebral si již servítky do běla vytočený Tsitsipas, kterému nenápadně napověděl fanoušek sedící za nepřející paní.

Postarší dáma si ale nakonec nechala domluvit, dále již nevyrušovala a dokonce se i omluvila řeckému tenistovi za své napodobování včely. Utkání se tedy následně dohrálo bez dalšího vyrušování a Tsitsipas si tak zajistil postup do osmifinále po výsledku 2:0 na sety navzdory rozptýlení od divačky.

Při dalším kroku Tsitsipas změří síly s polským profesionálem Hubertem Hurkaczem, který v současnosti drží 20. příčku v žebříčku ATP Tour. Bude u toho i neposlušná včelí imitátorka? Nebo si dá protentokrát pohov?