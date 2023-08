Podfuk zn. Nedvěd! Místo činu: Košice, Slavia hrála tam, kde se ukoval kontroverzní přestup

Košice se po revoluci zapsaly do fotbalové historie jako první slovenský tým v Lize mistrů. A hlavně boudou, v níž hrál hlavní roli slavný Pavel Nedvěd (50)! Teď na »místě činu« hrála Slavia.

Sešívaní na východ Slovenska zamířili proto, že kvůli ruské válce na Ukrajině tam našel azyl celek Dnipro-1. Svěřenci kouče Trpišovského v Edenu před týdnem vyhráli jasně 3:0, před odvetou 3. předkola Evropské ligy tak měli čas na procházku městem a také na načtení si historie. Třeba o příběhu kontroverzního Nedvědova přestupu v roce 1996.

Okrást Plzeň

Tehdy po úspěšném Euru se o záložníka Sparty zajímaly evropské velkokluby, z nichž nakonec uspělo Lazio Řím s nabídkou 138 milionů korun. Na dobu před takřka třemi dekádami to byly pohádkové peníze, jenže Letenští by z nich museli 30 % poslat do Plzně, která »Méďu« vychovala. A tak majitel Sparty – megalomanský podnikatel v železářství Alexander Rezeš (†53) – vymyslel na první pohled perfektní podfuk!

Nedvěda se rozhodl »meziprodat« do Košic, které taktéž vlastnil, za částku pouhých 1,5 milionu korun, a obratem ho poslat (už za plnou sumu) do Lazia! Plzeň díky tomu získala jen směšných 450 000 Kč i proto, že Nedvěd na tuhle nečestnou hru přistoupil. „Zklamání Plzně chápu, ale obchod má i ve fotbale své zákony, které nemohu ovlivnit. Pokud byl přestup do Košic podmínkou, abych mohl do Říma, nemohl jsem odmítnout,“ říkal tehdy budoucí držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety.

35 milionů

Viktorku tím ale pořádně naštval. „S člověkem, jenž se může takto zaprodat a klidně zapomene, kde vyrůstal, a přikyvuje každému, se odmítám dále bavit!“ soptil plzeňský ředitel Milan Košan a celou věc hnal před taláry. A komise mu dala za pravdu! Sparta musela nakonec Západočechům doplatit 35 milionů a po letech už dává od kauzy ruce pryč i sám Nedvěd – v biografii a na svých webových stránkách přestal Košice uvádět jako klub, kde hrával.

Rezeš měl se Spartou velké plány. „Nebudu spokojený, dokud nezíská pohár pro vítěze Ligy mistrů!“ hlásil. Zadlužený klub ale v roce 1999 prodal a sám o tři roky později zemřel na selhání srdce.