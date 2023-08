Rodák z Košic Hromada: Příslib, že budu hrát, nemám. Bral asi 40 lístků

Jakube, dosud jste v sezoně odehrál ani minutu. Jak vnímáte svoji aktuální pozici?

„To je spíš otázka na trenéra, ale osobně to neberu nějak zle. Několikrát jsem se ve Slavii v takové pozici ocitl. Máme zdvojené posty a mně nezbývá, než čekat na šanci. Věřím, že v brzké době přijde. V tréninkovém procesu dělám všechno, abych hrál. Věřím si, že se do toho znovu dostanu, stejně jako v minulé sezoně, kdy jsem se do sestavy probojoval. Vždycky platí, že první je na řadě tým, pak jednotlivec. Bohužel momentálně moje minutáž není taková, jak bych si představoval.“

Za konflikt se sudím v zápase s Legií Varšava jste byl před dvěma lety suspendován. Ulevilo se vám, že trest je konečně minulostí?

„Už to budou dva roky od posledního zápasu v Evropě... Jsem šťastný, že to mám za sebou. Momentálně jsem připravený nejen na ligové, ale i na pohárové zápasy.“

Během středy jste se s mužstvem procházel centrem Košic. Dýchla na vás nostalgie?

„Košice jsou mým rodným městem. Žijí tady příbuzní, rodiče manželky. Poprvé se sem vracím s fotbalem. Čekal jsem na to strašně dlouho, vlastně celou kariéru, ale nic to nemění na přípravě. Plánuju do budoucna žít v Košicích, strašně rád se sem vracím během dovolené. Moje první kroky vždycky vedou do Košic.“

Kolik příbuzných budete mít v hledišti?

„Přes čtyřicet lístků jsem objednával skrze Standu Vlčka (vedoucí mužstva), přijde opravdu mnoho známých a kamarádů.“

Uvědomujete si, kdy jste za Košice naposledy nastoupil?

„Mužský fotbal jsem za Košice nikdy nehrál, protože jsem v patnácti letech odcházel do Michalovců. Takže pouze za žáky. Mimochodem, jsem strašně šťastný, že Košice mají nový nádherný stadion. A bude ještě hezčí, až se postaví tribuny za bránou.“

Máte od trenéra Trpišovského příslib, že zítra nastoupíte aspoň na část utkání?

„Příslib nemám, ten nemá nikdo. (pousměje se) Trenéři se rozhodují před zápasem, ale samozřejmě bych byl rád, kdybych se v Košicích mohl ukázat.“