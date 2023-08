De Bruyneho zranění může být pro City zásadní ránou. Newcastle už se chystá

Z hlediska významu je tato trofej asi nejméně důležitá, i proto se v týdnu mnohem víc pozornosti věnovalo zprávě, která musí fanoušky City hodně bolet. Klíčový záložník Kevin De Bruyne si přivodil v prvním kole nového ročníku zranění stehenního svalu a bude chybět až čtyři měsíce.

Je to obrovská ztráta, což nezapíral ani trenér Pep Guardiola. „Kevin má unikátní schopnosti. Můžete ho ztratit na jeden dva zápasy, ale na tak dlouhé období bude těžké se s tím vyrovnat,“ připomněl boss City to, co se obecně ví.

Kevin De Bruyne je klíčovou postavou týmu. V historické tabulce nejlepších nahrávačů Premier League se momentálně dělí o 4. místo s Frankem Lampardem se 102 asistencemi (jen o jednu méně než třetí Wayne Rooney). V minulém ročníku si jich Belgičan připsal šestnáct, polovinu z nich Erlingu Haalandovi, který jej bude postrádat asi nejvíce.

Když jsem minulý pátek v našem předzápasovém studiu Match Time na Canal+ Sport mluvil o šancích City na zisk čtvrtého titulu v řadě – což se ještě nikomu v Anglii nepovedlo – zmiňoval jsem, že obhájce titulu se musí držet i štěstí, které jej provázelo v minulé sezoně.

Vyhýbala se mu zranění. To samozřejmě není zdaleka jen o štěstí, důležitá je práce celého realizačního týmu a Guardiolova schopnost rotovat tým.

Podle webové stránky The Analyst chyběli hráči City v součtu 447 dní, vynechali celkově 62 zápasů. To bylo daleko nejméně z celé ligy, jen pro srovnání, Chelsea trpěla opačným problémem a její hráči chyběli 1836 dní, přesně 216 utkání. A jen čtyři hráči chyběli déle než měsíc.

Kromě špičkové péče k tomu přispívá i zmiňovaná Guardiolova schopnost velmi obratně rotovat s kádrem, který, byť to na první pohled nevypadá, není nějak předimenzovaný. City nasadili v minulé sezoně do hry 24 fotbalistů, nejméně ze všech týmů. Katalánský stratég udělal třetí největší počet změn v sestavě (po Chelsea a Liverpoolu), zároveň tím dosáhl efektu, který v jarním finiši udržel jeho svěřence čerstvé. Jen dva hráči v poli odehráli v sezoně přes 75 procent z celkového počtu minut, a to Rodri (2920) a Haaland (2776). Naopak, u Arsenalu se přes tuto procentní hranici dostalo hned šest hráčů. A asi to vybralo svou daň.

Proč jsem psal také o štěstí? Guardiola přiznal, že chtěl Kevina De Bruyneho, který se vracel po zranění, stáhnout o přestávce ze hry. Nestihl to, „KDB“ odkulhal už po 22 minutách.

Manchester City už jednou zažil sezonu, v níž se musel téměř její polovinu obejít bez své klíčové postavy. Po mistrovství světa 2018 se De Bruyne vrátil bez většího odpočinku a doplatil na to opakovanými zraněními. Klub z Etihad Stadium si dokázal poradit a získal titul – o bod před Liverpoolem – přičemž belgický reprezentant nastoupil jen do 19 zápasů (z toho osmkrát jako náhradník).

Otázkou je, jestli se ho podaří podobně nahradit i vzhledem k odchodu dvou zkušených hráčů – Riyada Mahreze, a především Ilkaye Gündogana. City mají obrovskou kvalitu i na lavičce. Na pozici pětinásobného mistra Anglie se může přesunout z kraje Phil Foden, případně univerzál Bernardo Silva.

Oba výborní hráči, jenže jak víme, „KDB“ má v sobě něco mimořádného. A takoví jedinci pomáhají rozhodovat těžké zápasy. Třeba takový, který na City čeká tuhle sobotu proti Newcastlu (v netradičním čase od 21.00). A tým Eddieho Howea na to bude velmi dobře připravený.

