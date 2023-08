Extravagantní představení brazilské superstar: Obrovský hologram Neymara rozzářil oblohu

Akvizice fotbalové hvězdy je obří událostí pro celý Rijád! Přestože to byl velice náročný úkol, nakonec se Neymara podařilo přivést do Saúdské Arábie. Jeho oficiální představení před fanoušky Al-Hilalu již proběhlo. A byla to jedna velká show, která zahrnovala například velkolepý ohňostroj či promítání podobizny fotbalisty na oblohu!