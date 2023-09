Cibulková nechala křtít dceru: Párty za pořádný majland!

Bývalá tenistka ráda dopřává svému okolí nebývalý luxus. Žádnou výjimkou nebyl ani křest její dcerky Niny, kvůli kterému se opět pořádně rozšoupla! Po obřadu se hosté přesunuli do barokní zahrady Bratislavského hradu, kde se konala slavnostní hostina. Účastníci zde jedli a popíjeli ze stříbrného nádobí, u čehož naslouchali podmanivému hudebnímu doprovodu v podání profesionálního klavíristy.

Bývalá tenistka Dominika Cibulková a její manžel Michal minulou neděli pokřtili svou dcerku Ninku na velice osobním místě. „Katedrála svatého Martina byla jednoznačná volba. Měli jsme tam svatbu, křtili jsme tam Jakubka a teď Ninku. Je to naše srdeční záležitost a pro nás jeden z nejkrásnějších chrámů,“ objasnila své rozhodnutí. Tento dóm v roce 2021 navštívil také samotný papež František, což dokazuje, o jak zvláštní stavbu se ve skutečnosti vlastně jedná.

Obřad očištění vodou měl poté v režii tentýž pan farář, který známý pár nejen oddal, ale také pokřtil jejich prvorozeného syna Jakuba. Ninka má pak dva kmotry, jakými se může pochlubit i její starší sourozenec, tedy Bronu Borovičkovou a Andreje Kusalíka. Mezi hosty nechyběli ani blízcí přátelé páru, ať už šlo o poslankyni Moniku Beňovou, bloggerku Barboru Franekovou či tenistu Davida Sebőka.

Jeden z nejdůležitějších dní své dcerky pojala Cibulková opravdu velkolepě! Po křtu se všichni účastníci přesunuli na noblesní místo do barokní zahrady Bratislavského hradu, která je přístupná po splnění nemalých finanční požadavků Národní rady Slovenské republiky. „Vždy se snažím vybrat hezkou lokalitu. Když jsem se dozvěděla, že se to tam dá pronajmout, tak od prvního momentu jsem si to vysnila, jak chci, aby vypadal slavnostní oběd,“ přiblížila.

Organizaci celé akce dostala na starost agentura, ale ruku k dílu přiložila také bývalá tenistka. „Celý nápad a jak co vypadalo, byla moje práce,“ prozradila Cibulková. Během oběda hrál klavírista, hosté jedli se stříbrným příbory a nápoje popíjeli z číší, které měly ručně vygravírované jejich iniciály. „Bylo nás 23,“ spočítala z hlavy Cibulková, která si tento den maximálně užila v kruhu svých nejbližších.