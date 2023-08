Stručná historie maskotů

Youppi!, Spartacat a Mr. Met… • Foto Profimedia

Maskoti byli kdysi i něčím jiným, nežli surrealistickými nástroji marketingu v rozmanitých a často i bizarních kostýmech. První zmínky o nich můžeme hledat již ve starověkém Řecku a Římě. Ve středověku pak jejich úlohu plnily kupříkladu šašci při rytířských turnajích.

Tradice maskotů, tak jak je známe dnes, má zřejmě původ v roce 1800! Malý americký chlapec jménem Chic nosil pálky a vyřizoval pochůzky pro amatérské hráče baseballu, kterým měl následně přinést ohromné štěstí a nebývalý úspěch na všech frontách. Stal se tak „chodícím talismanem“, který před, během a ani po zápasu nesměl za žádnou cenu chybět.

Tento příběh se brzy rozkřikl a trend se rozšířil do všech koutů USA. Každý chtěl mít „svého Chica“! A to platilo i pro špičkové kluby, které si uvědomovaly přínos těchto stylizovaných osob. Vůbec prvním oficiálním představitelem v historii profesionálního zámořského sportu je pak Mr. Met, který popohání baseballové New York Mets již od roku 1963.