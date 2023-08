Vyšťavená Swiateková na dně svých sil: Ostrá slova od Martiny Navrátilové!

Aktuální jednička ženského tenisu Iga Swiateková nedávno přiznala, že se cítí psychicky i fyzicky velice špatně. Na slova její slova reagovala legendární Martina Navrátilová, která pro Polku měla velmi jednoduché řešení.

Elitní polská hráčka Iga Swiateková se připravuje na obhajobu titulu na US Open, což je zatím její jediný grandslamový úspěch mimo pařížské antuky. Severoamerická část sezóny ji však vůbec nevychází podle představ, poněvadž utrpěla dvě tvrdé semifinálové porážky v řadě za sebou. Jako hlavní problém svých posledních neúspěchů vnímá vysoké herní vytížení, díky čemuž jí na kurtech dohání obrovská únava.

„Z mého pohledu bych řekla, že moje palivová nádrž je docela prázdná. Upřímně, ani mě to nemrzí, jsem ráda, že mám teď volno,“ nechala se slyšet polská tenistka po překvapivém vypadnutí z turnaje Cincinnati Masters, kdy se přirovnávala k automobilu bez paliva. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Jednu z nich Polce adresovala i tenisová legenda Martina Navrátilová. Co řekla na její adresu?

„Obvykle jsem hrála dvě nebo tři akce mezi Wimbledonem a US Open. Cítila jsem se unavená až po US Open, nikdy předtím. Jediný případ, kdy se mi to stalo, byl v roce 1976. Tehdy jsme se účastnili World Team Tennis, nepřestali jsme hrát tenis od dubna, s třítýdenní přestávkou na Wimbledon a pak znovu bez zastavení až dva týdny před US Open,“ pravila v rozhovoru pro iNews.

„Chápu stres, ve kterém jsou hráčky. Iga coby Polka musela hrát na turnaji ve Varšavě. Normálně, kdyby nebyla Polka, tak by se té akce nezúčastnila a vzala by si ještě pár týdnů volna navíc. Možná proto je teď unavená!“ domnívá se Navrátilová, která byla mezi lety 1978 až 1987 světovou jedničkou ve dvouhře

„Přesto musím říct: »No tak, vydrž!«. Je září, nehrálo se moc turnajů a teď bude US Open, takže to tak nemůžeme brát. Pokud jsi tak psychicky unavená, nehraj,“ řekla rázně tenisová legenda, která má bezpochyby celou řadu zkušeností s nabitým harmonogramem.

„Udělej si chvilku volna a soustřeď se na turnaj, který končí sezonu. Udělej si čas pro sebe, přinuť se odjet na dovolenou. Je to něco, co je dobré. Já jsem si k tomu nikdy nedala svolení a ani mě to nenapadlo, že bych někdy mohla. Prostě to přijmi a pověz si, že takhle je to v pořádku. Řekni si, že jsou to jen dva týdny, sedm her, pouhých 20 hodin,“ povzbuzovala současnou jedničkou.

„Dívej se na to s nadhledem. Setřeš tlak a dej do svých zápasů všechno. Zbytek je bez stresu, vše se vyřeší za tebe. Stačí se předvést, hodinu trénovat, veškerá fyzická práce je již dávno hotová. Nasaj energii a řekni si: »Dobře, pokračuji« a porovnej si to s tím, čím se živí normální lidé. Jsi středem pozornosti, to ano, ale to je pozitivní problém. To je to, co chceš celý život, a teď tam jsi. Musíš být silná,“ motivuje Navrátilová svou následovnici na pomyslném tenisovém trůnu. Vyslyší hvězdná Polka její rady?