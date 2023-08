Trenér mládeže byl napaden rozzuřeným otcem: Útok kovovou lahví na vodu!

Vztahy mezi mládežnickými trenéry a rodiči bývají složité. Případné spory se však povětšinou drží v mezích slušnosti, někdy však pohár trpělivosti přeteče. Fotbalový kouč z Virginie pak tvrdí, že byl surově zbit otcem jednoho z hráčů, v důsledku čehož utrpěl vážná zranění.

Konflikty mezi ambiciózními rodiči a trenéry jejich ratolestí se dějí poměrně často! K dalšímu z nich došlo v uplynulou sobotu v George Hellwig Memorial Parku v americkém městečku Manassasu ve státě Virginia přibližně v odpoledních hodinách. Na lavičku místního fotbalového klubu Northern VA dočasně usedl trenér Vince Villanueva, který během zápasu zastupoval svého přítele. Vše posléze vyústilo v násilí, jeden z rodičů pravděpodobně nesouhlasil se střídáním svého chlapce, který v zápalu hry utrpěl malý šrám.

„Otec si šel nejprve promluvit se synem. Když jsem pak pro něj šel, abych ho vrátil zase do hry, ptal jsem se: »Jsi v pořádku?« a on odpověděl: »Ne, není!«. Následně řekl: »Trenére, mohu s vámi mluvit?«. Pak už šlo všechno z kopce,“ vyprávěl trenér Villanueva, co potyčce předcházelo.

Onen pán se úplně přestal kontrolovat a začal běsnit! Na kouče poté vyletěl jako čertík z krabičky a několikrát ho udeřil do obličeje kovovou lahví s vodou, čímž mu způsobil zlomeniny očnice a další poranění hlavy. Trenérův stav vyžadoval lékařskou péči, která mu byla poskytnuta přímo u hřiště, přesto se nevyhnul návštěvě nemocnice v blízkém okolí.

„Když jsem se otočil, abych si promluvil s otcem, ocitl jsem se zničehonic na zemi. Pak jsem uslyšel zvonění v uších a uvědomil jsem si, že jsem dostal ránu do hlavy lahví s vodou," popisoval trenér mládeže, co se mu vlastně honilo hlavou během zákeřného útoku na jeho osobu.

Ačkoliv agresor z místa činu zbaběle uprchl, mužům zákona se nevyhnul a snadno ho vypátrali v následujících hodinách. Dle dostupných informací okresní policie zatkly příslušné orgány jistého Bleranda Hoxha. Přibližně pětačtyřicetiletý otec nyní čelí obvinění z ublížení na zdraví a je držen ve vazbě, dokud se probíhající vyšetřování finálně neuzavře a vše se nevysvětlí.

Pomlácený kouč rovněž poslal vzkaz všem dospělým, kteří na sportovních akcích pro děti někdy ztratili hlavu a nervy. „Nechte nás dělat svou práci! Vytvořme pro děti zábavné prostředí. Mají v životě už tak dost stresu se vším ostatním na světě. Dovolte jim, aby si užily tu radost a někam od toho všeho unikly." apeloval Villanueva na zdravý rozum všech rodičů.