Policie před duelem Sparty v pohotovosti: Kontroverzní fanoušci dorazili zákazu navzdory!

Svou agresivitou jsou známí po celé fotbalové Evropě. Nyní má jejich zlost poznat Praha. Řeč je o fotbalových příznivcích celku Dinamo Záhřeb, který se ve čtvrtek od 19 hodin střetne na Letné se Spartou o postup do základní skupiny jedné z prestižních evropských soutěží. Chorvatší fanoušci, kteří se říkají Bad Blue Boys (v překladu zlí modří hoši, pozn. red.), mají sice zákaz na stadion, ale to jim nezabránilo přijet ve velkém počtu. Kvůli jejich přítomnosti tak bude do akce povolán velký počet policistů.

Od toho hrůzného okamžiku neuplynul ještě ani měsíc. Tvrdé jádro fotbalových fanoušků Dinama Záhřeb 7. srpna mělo během bitky ubodat v Aténách jednoho z příznivců klubu AEK, přičemž samotný zápas se kvůli této nechutnosti nakonec ani neodehrál. Není proto příliš divu, že tito chuligáni mají kvůli svému radikálnímu postoji zákaz vstupu na stadion. To jim ale nezabránilo přicestovat do hlavního města České republiky v nemalém počtu. Podobnému neštěstí, které se stal v Řecku, budou chtít zabránit policisté, kterých bude v den utkání hlídkovat napříč Prahou hned několik set.

„Na opatření se budou podílet policisté z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu a speciální pořádkové jednotky,“ uvedli zástupci Policie ČR v oficiální zprávě. „Zaměří se jak na okolí Letné, tak i na zbytek metropole s ohledem na to, že příznivci hostí nesmí z rozhodnutí UEFA na stadion a mohou se pohybovat kdekoliv po Praze,“ doplnili s tím, že pomocnou ruku podá také několik desítek „měšťáků“.

Co se týče samotných fotbalistů Sparty, ti moc dobré vyhlídky na postup do základní skupiny Evropské ligy nemají. V Záhřebu celek kouče Briana Priskeho padl výsledkem 3:1 a odveta tak bude velmi náročná. Pokud jeho svěřenci neuspějí, čeká je pád o patro níž, tedy do Evropské konferenční ligy.