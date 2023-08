Milý Honzo, zatni zuby a dři... Zápas Jablonec - Slavia? Takhle kluci ne!

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Čtvrtek je pro českej fotbal nesmírně důležitý z hlediska postupu našich mužstev do evropských pohárů. Slavia má Evropskou ligu blizoučko, ukrajinský Luhansk se s ní nemůže měřit. Plzeň taky postoupí, přece neprobendí vítězství v Kazachstánu. Zbývá Sparta. Může vkročit, stejně jako sešívky, do Evropské ligy, ale po výsledku v Záhřebu to spíš vypadá na tu Konferenční. Každopádně Letenské čeká jeden z nejdůležitějších zápasů podzimu, protože mezi soutěžemi je velký rozdíl. Sportovně i finančně.