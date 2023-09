Ruská reprezentace dostala zelenou: Mladší dorost bude hrát turnaj pod záštitou UEFA!

Ruští sportovci jsou vyloučeni z mezinárodních sportovních soutěží. Jinak tomu není ani u fotbalu! Reprezentační A-tým byl nejprve vyřazen z play off o loňské MS, poté nebyl zařazen ani do kvalifikace o EURO 2024. To samé až doposud platilo i pro mládežnické výběry. Avšak podle RB Sport mladší dorost Ruska (U14) právě dostal výjimku a zúčastní se tak akce pod hlavičkou UEFA.