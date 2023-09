Zděšení ženy Saláka: Takhle k porodu nejedu!

Bývalý hokejový brankář se svou manželkou brzy přivítají na svět už šestého potomka. Na sociálních sítích nedávno Míša Saláková (32) přiznala, že ji značně trápí blížící se termín a s ním i spojené starosti. To naopak Alexander Salák (36) nechává věcem volný průběh a zůstává v naprostém klidu. Složitým okolnostem navzdory...

„»Můžete už rodit kdykoliv, buďte připravena!« Tak mě přepadla trošku panika, jelikož organizačně nejsem připravená vůbec,“ započala Míša Saláková (32) svůj příspěvek na Instagramu velkými obavami o to, zdali tento důležitý den její rodina vůbec zvládne a jak.

„Taky jsem se dneska před spaním ptala Saši, kdo nám vlastně pohlídá děti, jakmile pojedeme do porodnice. Prý »Neboj, to se nějak vyřeší« Asi bych se nedivila, kdyby nikdo nezvedal telefon a děti jeli do porodnice s námi. Minule to bylo plný autonářadí, proč nemít tentokrát plné auto dětí,“ snažila se odlehčit jinak téma.

„Fakt připravena nejsem! Pořád tam vidím ty dva týdny k dobru a nechci se jich vzdát. Já, která naopak měla vždycky depku z toho, že přenáší a potřebuje porodit a dva týdny do termínu byla 100% připravena,“ plašila Saláková, která má očividně ráda, když vše klape podle předem nalajnovaného plánu.

„Ale řekneme si za dva týdny, třeba budu úplně v jiné situaci. Chlapečku, máma má ještě práci a povinnosti, takže minimálně týden vydrž, jasný! Pak už bude klid, pohoda a jen my dva,“ vzkázala nenarozenému synovi. Ten bude pochopitelně přitahovat pozornost všech sourozenců, kterých bude mít hned pět.