Salákova manželka chvíli před narozením potomka: Bude hvězdný táta u porodu?

U Saláků se narození potomka stalo tradicí, s nadsázkou řečeno. Michaela (33), půvabná manželka známého hokejového gólmana Alexandera Saláka (36), brzy na světě přivítá už šesté dítě! Její milovaný ale těsně před kouzelným okamžikem odjel pryč. Stihne tedy táta přivítat na světě další uzlíček štěstí?

Míša Saláková aktuálně prožívá déjà vu. Stejně jako před osmi lety, kdy se jí narodila dcerka Charlotte Mia (8), i letos hrozí, že táta Saša nebude přítomen u porodu. S vysmátým smajlíkem na to upozornila sama manželka na sociální síti.

„Spěchal k porodu, ale přiletěl až po. Z Moskvy do Prahy to taky bylo dvě a půl hodiny, teď to bude podobný. A taky jsem rodila pár týdnů před termínem,“ napsala Míša na instastories. „Sašo? Jakže to máme s tím plánováním porodů?“ dodala na závěr.

Narážela tím na fakt, že Salák tráví víkend v lese u německých hranic. „Vždyť stejně vždycky rodíš několik hodin. A taky se snad rodí na termín, a ten máš až v září,“ prozradila, jak manžel reagoval na potenciální porod už během tohoto víkendu.

Sám bývalý gólman Sparty to ale vidí trochu jinak. Podle něj se jeho milovaná polovička nemusí ničeho obávat. „Z lesa stále kratší než z Moskvy – žádné neočekávané zpoždění letadla a další možné komplikace,“ reagoval na příspěvek své ženy. Bude rodit Saláková už tento víkend? Pokud ano, musel by si Saša trochu pospíšit, aby se neopakovala situace z roku 2015.