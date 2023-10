Golonka si užívá luxus! Jeho mistrovský protějšek jen v bytě: Jak si žijí hokejové legendy?

Oba se zapsali nesmazatelným písmem do historie československého hokeje. Vždyť dohromady získali v reprezentačním dresu celkem 11 cenných kovů, z toho dvakrát zlato! Řeč je o legendárních hokejistech Jozefu Golonkovi (85) a Vincentu Lukáčovi (69). Zatímco první jmenovaný si ale užívá života v přepychové vile, druhý se musí spokojit pouze s životem v paneláku...

Mají toho společného poměrně hodně. Jozef Golonka a Vincent Lukáč se právem řadí mezi jedny z největších hokejových legend Československa. Kromě velkých úspěchů na kluzišti, ostrého jazyka a dlouhodobého přátelství je spojuje i fakt, že pobírají nízký důchod. „Když jsem byl osm měsíců v zahraničí, dostal jsem smlouvu na 33 tisíc marek, přičemž 69 procent šlo státu na daně. Dnes dostávám důchod čtrnáct a půl tisíce korun,“ prozradil Golonka v květnu slovenskému časopisu Plus 7 dní.

To Lukáč na tom byl před několika lety ještě hůř. „Nikdo neví, jak žijeme, jak se trápíme,“ citoval Lukáčova slova z roku 2018 web Šport24. „A to jsme dělali radost celému Československu. No, důchod necelých deset tisíc korun. Skutečně, ať žijí poslanci!“ dodal jízlivě. V jednom se ale značně liší. Konkrétně v tom, jak oba žijí. Golonka si dopřává luxus v bratislavské vile. No a dvojnásobný mistr světa Lukáč? Ten žije na druhém konci Slovenska v třípokojovém bytě, který se nachází v jednom z košických paneláků. Uvnitř má kromě nábytku, televize či sedačky také sportovní trofeje, které má řádně vystavené.

Oficiálně vlastní Golonkovu vilu jeho dcera Zuzana, které patří ještě jedno luxusní sídlo. Majitelkou třetího domu je manželka slavného exhokejisty Božena. Zajímavostí je, že všechny tři nemovitosti se nacházejí na ulici Žiletkova v Bratislavě. Kromě nádherného nábytku či krbu je součástí Golonkova domova také bazén. Mimo to ale bývalý útočník Slovanu Bratislava vlastní dřevěnou chatu v rekreační oblasti Krpáčovo. Zatímco jedna legenda tak neví, kde dřív relaxovat, další musí vzít za vděk bydlením v bytě.