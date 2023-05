Ocenění pro legendy! Golonka políbil sako. Nechyběla ikona Komety

Co jméno, to pojem. A legenda, která si zaslouží obdiv. V rámci Českých hokejových her byli oceněni u příležitosti svých životních jubileí členové Síně slávy. Během slavnostního ceremoniálu dostali speciální saka, během utkání se Švédy uslyší i potlesk fanoušků. „Je to čest!“ reagoval někdejší útočník Jozef Golonka (85). A potom při fotografování políbil sako. Dalšími oceněnými byli Vladimír Nadrchal (85), Jiří Hrdina (65) a František Kučera (55).