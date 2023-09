Hvězdný exlyžař Svindal jen záři: Trable s rakovinou? Nyní se stal tátou!

Loni v září prožíval Aksel Lund Svindal (40) životní drama. Bývalému vynikajícímu lyžaři byla totiž diagnostikována rakovina a musel pod kudlu. Sám ale své fanoušky na sociální síti ujišťoval, že je vše na dobré cestě. Letos má pro veřejnost mnohem radostnější zprávu. Jeho žena a běžkyně Amalie Iuelová (29) přivedla na svět chlapečka!

Storm, neboli v českém překladu bouře. Tu prožívá někdejší hvězda lyžování Aksel Lund Svindal, kterému minulý rok v září lékaři diagnostikovali rakovinu varlat, načež musel podstoupit operaci. V dubnu ale oznámil radostnou novinu v podobě očekávaného narození potomka. Toho nyní přivedla na svět jeho láska Amalie Iuelová. Jaké dostal jméno?

„Vítej na tomhle světě, Storme,“ zní úvod fantastické noviny dvojnásobného držitele zlaté olympijské medaile. Zároveň odhalil, že syn se narodil první den v září. „Maminka odpočívá po náročných dnech v nemocnici. Tatínek je velmi pyšný. Storm je samozřejmě ta nejkrásnější věc, jakou jsme kdy viděli. Náš systém zdravotnictví a lidé v něm jsou skvělí! Děkuji vám. A Molly už hlídá jako správná starší sestra,“ narážel na svou fenku, která ležela u postýlky miminka.

Je malý Storm ale pouze jedním z mnoha? Vypadá to tak. Pár se totiž v minulosti vyjádřil, že by rád založil velkou rodinu. „Považuju se za rodinný typ a toužím po dětech. Chtěl bych mít velkou rodinu s krásnými vztahy a silnými vazbami,“ prozradil tehdy Svindal zahraničním médiím. Jeho drahá polovička slova potvrdila v rozhovoru pro norský deník Dagbladet. „Chci velkou rodinu. Alespoň pět dětí,“ svěřila se běžkyně na 400 metrů překážek. Vypadá to tedy, že Svindalovi se začíná blýskat na lepší časy.